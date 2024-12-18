Работа в Украине — кому предлагают зарплату от 25 тыс. грн в декабре

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине удаленная работа не теряет своей популярности. На кадровых порталах многим претендентам предлагают зарабатывать от 25 тысяч гривен и выше, не выходя из дома.

Об этом свидетельствуют данные на одном из сайтов по поиску работы.

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В декабре 2024 года на портале можно найти удаленную работу на любой вкус для разных специалистов. Среди главных требований — наличие компьютера и интернета.

Работа менеджером по продажам логистических услуг

Так, одна из компаний ищет людей на работу менеджером по продажам логистических услуг. Обещает конкурентную заработную плату без ограничений от 25 тыс. гривен (ставка и проценты). Также предполагается карьерный рост. Среди обязанностей: продажа логистических услуг, привлечение новых клиентов и поддержка уже имеющихся, осуществление согласования договоров, контроль документооборота. Требуется опыт в продажах от четырех месяцев в логистике или продажах B2B.

"Мы работаем с ведущими игроками рынка и обеспечиваем надежное сотрудничество! Ищем талантливых менеджеров по продажам в нашу амбициозную команду!", — говорится в сообщении.

Работа SMM-менеджером в гостинично-ресторанный комплекс

Еще ищут на отдаленную работу SMM-менеджера в одну из гостиниц на Закарпатье. Компания обещает зарплату от 25 тыс. до 35 тыс. гривен, оплачиваемый отпуск и больничный, поездку в лагерь в Португалии, компенсацию 50% на отдых в гостиничном комплексе. Среди обязанностей: необходимо будет разрабатывать стратегии для страниц Instagram (отеля, лагеря и ресторана), писать тексты разных форматов, организовывать съемки и публиковать видео.

"Более 10 лет мы создаем детские лагеря не только в Украине и за рубежом. Теперь у нас есть собственная гостиница, Instagram которой нуждается в твоем таланте! Нужно создавать самый креативный контент с миллионными просмотрами, потому что мы знаем, что это возможно", — отмечают в компании.

Работа Junior Full Stack Developer

Также на дистанционную работу приглашают Junior Full Stack Developer-разработчика. Зарплата будет стартовать от 25 тыс. гривен (ставка и бонусы). Среди требований: знание PHP, MySQL, опыт работы с Laravel Framework, знание Javascript/Vue.js или React.js, знание английского языка — Pre-Intermediate (для чтения технической документации). Необходимо будет заниматься разработкой уникальных решений и стандартных веб-приложений для бизнеса.

"Мы ищем Junior Full Stack-разработчика, на отдаленную работу. Наши клиенты поддерживают Украину и ни в коем случае не останавливают проекты в это тяжелое для Украины время. Наша команда загружена интересными проектами, и мы ищем дополнительные ресурсы", — сообщает работодатель.

Работа менеджером по поддержке клиентов



Еще ищут менеджера по поддержке клиентов в одну из крупнейших групп контакт-центров в Польше и Украине на удаленную работу (есть возможность работать также в офисе). Нужен человек, который будет хорошо владеть украинским языком, и будет отвечать за консультирование по услугам и тарифам, за поддержку клиентов известнейшего оператора мобильной связи в Украине.

"Мы ищем человека, который: обязательно владеет украинским языком на высоком уровне. Клиентоориентированный, открытый и общительный. Коммуникабельный, ответственный, нацелен на результат. Готов работать минимум 140 часов в месяц. Проект работает 24/7", — отмечают в компании.

Работа проджект-менеджером

Дистанционную работу предлагают также проджект-менеджерам для развития и поддержки небольшого онлайн-сервиса. Заработную плату гарантируют на уровне 25 тыс. гривен (базовая ставка будет постоянно расти). Среди обязанностей: анализ рынка и конкурентов, осуществление поиска новых путей развития, коммуникация с клиентами на английском языке (Intermediate+), генерирование новых идей для роста.

"Ищем ответственного и инициативного менеджера по развитию и поддержке существующего небольшого онлайн-сервиса, который начнет развиваться благодаря вам и вместе с вами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рынке труда есть ряд вакансий для специалистов рабочих профессий. Некоторые работодатели обещают потенциальным работникам заработную плату от 40 тыс. гривен ежемесячно.

Также мы писали, что на фоне общей мобилизации в Украине граждан приглашают вступать в ряды армии. Предлагают самые разные должности в декабре 2024 года.