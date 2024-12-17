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Робота для кожного — яких спеціалістів бракує Нацгвардії

17 грудня 2024 16:20
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Нацгвардії — які вакансії та зарплати пропонують у грудні
Українські військовослужбовці. Фото: НГУ
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Загальна мобілізація в Україні продовжується, але поряд з цим громадянам пропонують багато інших вакансій для працевлаштування в армії. Знайти для себе місце у ЗСУ можуть люди з різними навичками та досвідом.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто зараз потрібен армії та які вакансії можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ. 

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Цивільний кухар у військову частину в Одеській області

Які вимоги: кандидат має вміти готувати страви за рецептами та слідкувати за чистотою на кухні.

Що пропонують: зарплату у 15 тис. грн та добові чергування через кожні два-три дні. 

Механік інженерно-ремонтної майстерні в бригаду "Азов" 

Які вимоги: роботодавець, зокрема, хоче отримати досвідчену людину в області вибухотехніки та вибухових речовин. Також бажано, щоби кандидат розумівся на програмуванні мікроконтролерів та мовою C++.

Що пропонують: обіцяють платити від 25 тис. грн до 125 тис. грн. Робота на цій посаді передбачає виїзди у зону бойових дій. 

Головний сержант РЕБ у військову частину у Львівській області 

Які вимоги: тут шукають людину з повною загальною середньою освітою, але можуть узяти на посаду кандидата без досвіду у сфері РЕБ. Обов’язкова умова — придатність до служби в армії. 

Що пропонують: зарплату до 123 тис. грн та виїзди на фронт для виконання бойових завдань. 

Сапер у бригаду "Рубіж"

Чого вимагають від кандидата: тримати в бойовій готовності озброєння, техніку та боєприпаси та виконувати бойові завдання під прапором бригади. 

Що пропонують: офіційну мобілізацію до кінця війни або служба за контрактом. Зарплата військовослужбовця коливатиметься від 25 тис. грн до 200 тис. грн.

Системний адміністратор взводу зв'язку в бригаду "Азов"

Кого шукають: військовослужбовця з вищою освітою в галузі інформаційних технологій та з досвідом роботи в IT від двох років і більше.

Що пропонують: якщо вдасться долучитися до бригади, отримуватимете зарплату до 125 тис. грн.

Оператор безпілотних літальних апаратів у складі Нацгвардії

Які вимоги: від військовослужбовців потрібно:

  • здійснювати повітряну розвідку задля виявлення та знищення ворога;
  • коригувати вогонь по ворожих позиціях;
  • знищувати ворога, використовуючи FPV та ударні дрони.

Що пропонують: зарплата у Нацгвардії становитиме від 20 тис. грн до 120 тис. грн. Також військовослужбовець отримає повний соціальний пакет та безплатне лікування. 

Хімік у бригаду "Азов"

Що з вимогами: зрозуміло, що людина має вміти поводитися з хімічними речовинами. Також від претендента вимагається наявність вищої освіти. Зауважимо, що в бригаду не візьмуть, якщо вам більше 55 років.

Що пропонують: зарплату у 125 тис. грн за виконання бойових завдань. Якщо служба відбуватиметься поза фронтом, тоді грошове забезпечення складатиметься з 20 тис. грн щомісяця.

Оператор БпЛА в бригаду "Азов"

Які вимоги: бригаді потрібна людина з досвідом роботи з БПЛА, з якісною фізичною та психологічною підготовкою. Робота передбачає перебування у зоні активних бойових дій. 

Що пропонують: зарплата від 20 тис. грн до 125 тис. грн (за виконання бойових завдань на фронті). 

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати гідну зарплату, влаштувавшись на роботу у благодійні центри. Такі організації шукають, зокрема, менеджерів та юристів.

Також нагадаємо, що роботодавці під час війни пропонують роботу українцям без досвіду. Такі кандидати можуть щомісяця заробляти до 30 тис. грн.

ЗСУ робота Нацгвардія армія полк "Азов"

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21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

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