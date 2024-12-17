Робота в Нацгвардії — які вакансії та зарплати пропонують у грудні

Українські військовослужбовці. Фото: НГУ

Загальна мобілізація в Україні продовжується, але поряд з цим громадянам пропонують багато інших вакансій для працевлаштування в армії. Знайти для себе місце у ЗСУ можуть люди з різними навичками та досвідом.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто зараз потрібен армії та які вакансії можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Цивільний кухар у військову частину в Одеській області

Які вимоги: кандидат має вміти готувати страви за рецептами та слідкувати за чистотою на кухні.

Що пропонують: зарплату у 15 тис. грн та добові чергування через кожні два-три дні.

Механік інженерно-ремонтної майстерні в бригаду "Азов"

Які вимоги: роботодавець, зокрема, хоче отримати досвідчену людину в області вибухотехніки та вибухових речовин. Також бажано, щоби кандидат розумівся на програмуванні мікроконтролерів та мовою C++.

Що пропонують: обіцяють платити від 25 тис. грн до 125 тис. грн. Робота на цій посаді передбачає виїзди у зону бойових дій.

Головний сержант РЕБ у військову частину у Львівській області

Які вимоги: тут шукають людину з повною загальною середньою освітою, але можуть узяти на посаду кандидата без досвіду у сфері РЕБ. Обов’язкова умова — придатність до служби в армії.

Що пропонують: зарплату до 123 тис. грн та виїзди на фронт для виконання бойових завдань.

Сапер у бригаду "Рубіж"

Чого вимагають від кандидата: тримати в бойовій готовності озброєння, техніку та боєприпаси та виконувати бойові завдання під прапором бригади.

Що пропонують: офіційну мобілізацію до кінця війни або служба за контрактом. Зарплата військовослужбовця коливатиметься від 25 тис. грн до 200 тис. грн.

Системний адміністратор взводу зв'язку в бригаду "Азов"

Кого шукають: військовослужбовця з вищою освітою в галузі інформаційних технологій та з досвідом роботи в IT від двох років і більше.

Що пропонують: якщо вдасться долучитися до бригади, отримуватимете зарплату до 125 тис. грн.

Оператор безпілотних літальних апаратів у складі Нацгвардії

Які вимоги: від військовослужбовців потрібно:

здійснювати повітряну розвідку задля виявлення та знищення ворога;

коригувати вогонь по ворожих позиціях;

знищувати ворога, використовуючи FPV та ударні дрони.

Що пропонують: зарплата у Нацгвардії становитиме від 20 тис. грн до 120 тис. грн. Також військовослужбовець отримає повний соціальний пакет та безплатне лікування.

Хімік у бригаду "Азов"

Що з вимогами: зрозуміло, що людина має вміти поводитися з хімічними речовинами. Також від претендента вимагається наявність вищої освіти. Зауважимо, що в бригаду не візьмуть, якщо вам більше 55 років.

Що пропонують: зарплату у 125 тис. грн за виконання бойових завдань. Якщо служба відбуватиметься поза фронтом, тоді грошове забезпечення складатиметься з 20 тис. грн щомісяця.

Оператор БпЛА в бригаду "Азов"

Які вимоги: бригаді потрібна людина з досвідом роботи з БПЛА, з якісною фізичною та психологічною підготовкою. Робота передбачає перебування у зоні активних бойових дій.

Що пропонують: зарплата від 20 тис. грн до 125 тис. грн (за виконання бойових завдань на фронті).

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати гідну зарплату, влаштувавшись на роботу у благодійні центри. Такі організації шукають, зокрема, менеджерів та юристів.

Також нагадаємо, що роботодавці під час війни пропонують роботу українцям без досвіду. Такі кандидати можуть щомісяця заробляти до 30 тис. грн.