Вакансії у благодійному фонді – що доступно в грудні та які зарплати

Робоча нарада. Фото: Pexels

Українцям пропонують роботу в благодійних фондах. Неприбуткові організації також потребують досвідчених фахівців різних галузей, зокрема бухгалтерів, менеджерів, юристів, промоутерів тощо. Заробіток українців залежить від посади, але більшість фондів готові платити співробітникам гідні оклади.

Сайт Новини.LIVE розповідає про відкриті вакансії у благодійних фондах і зарплати на різних посадах, посилаючись на дані великих кадрових порталів.

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Кого шукають у благодійних фондах

Працюючи на організацію, яка приносить користь суспільству і допомагає людям, ви робите власний вклад у підтримку населення, навколишнього середовища, тваринного світу тощо. Бо здебільшого така діяльність зосереджена на вирішенні соціальних, екологічних чи економічних проблем.

Долучаючись до благодійності, можна отримати більше емоційного задоволення від позитивного результату, ніж працюючи на приватну компанію чи державну установу. Тож не завадить оцінити всі доступні варіанти на ринку, аби обрати вигідну пропозицію. Станом на середину грудня українцям відкрита дорога в такі благодійні фонди.

Корабель Допомоги. Посада — менеджер проєктів, зарплата — 25 000 грн. Організація займається допомогою постраждалим від війни та бойових дій, зокрема доставляє машини швидкої допомоги в лікарні, організовує відпочинок та оздоровлення для ВПО. В обов’язки менеджера входить успішне планування та реалізація проєктів фонду. Відновлення Добробуту. Посада — SMM-менеджер, зарплата — від 15 000 до 20 000 грн (випробовуваний термін — 1 місяць із окладом 10 000 грн). Фонд займається підтримкою військових, фінансуванням лікування дітей і дорослих, забезпеченням амуніцією та медикаментами. Direct Help. Посада — бухгалтер, зарплата — від 20 000 до 30 000 грн (за результатами співбесіди). Діяльність організації націлена на створення соціальних проектів, життєво важливих для підтримки людей в критичних ситуаціях. В обов’язки фахівця входить ведення бухгалтерського обліку, подання податкової звітності, ведення первинної документації тощо. Ваше Місто. Посада — психолог, зарплата — 30 000 грн. Фонд від початку повномасштабної війни займається допомогою переселенцям і малозабезпеченим одеситам, надає медичну та психологічну підтримку. Тож спеціаліст повинен проводити психологічне консультування, тренінги, психотерапію тощо для дітей і дорослих. Деполь Україна. Посада — програмний менеджер, зарплата — від 50 000 до 55 000 грн. В обов’язки працівника входить планування нових програм допомоги, покращення існуючих проєктів, впровадження змін у програми, моніторинг процесів і результатів.

Вакансії у благодійних фондах. Фото: скриншот

Вакансії у благодійних фондах. Фото: скриншот

Вакансії у благодійних фондах. Фото: скриншот

Вакансії у благодійних фондах. Фото: скриншот

Вакансії у благодійних фондах. Фото: скриншот 1 / 5

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобілізовані українці мають певні гарантії на роботі. Зокрема за чинними службовцями зберігають посаду, на яку людина може повернутися після демобілізації. Проте середній заробіток не виплачують.

Також ми писали, що люди похилого віку можуть продовжувати працювати. На кадрових порталах публікують чимало вакансій для пенсіонерів, а зарплати варіюються від мінімальної до середньої по Україні — 20 000 грн на місяць.