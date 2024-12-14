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Достойные зарплаты — кем можно работать в благотворительном фонде

14 декабря 2024 11:25
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Вакансии в благотворительном фонде – что доступно в декабре и какие зарплаты
Рабочее совещание. Фото: Pexels
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Украинцам предлагают работу в благотворительных фондах. Неприбыльные организации тоже нуждаются в опытных специалистах разных отраслей, в частности бухгалтерах, менеджерах, юристах, промоутерах и т.д. Заработок украинцев зависит от должности, но большинство фондов готовы платить сотрудникам достойные оклады.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об открытых вакансиях в благотворительных фондах и зарплатах на разных должностях, ссылаясь на данные крупных кадровых порталов.

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Работая на организацию, которая приносит пользу обществу и помогает людям, вы делаете свой вклад в поддержку населения, окружающей среды, животного мира и т.д. Ибо в большинстве своем такая деятельность сосредоточена на решении социальных, экологических или экономических проблем.

Приобщаясь к благотворительности, можно получить больше эмоционального удовлетворения от положительного результата, чем работая на частную компанию или государственное учреждение. Поэтому не мешает оценить все доступные варианты на рынке, дабы выбрать выгодное предложение. По состоянию на середину декабря украинцам открыт путь в такие благотворительные фонды.

  1. Корабль Допомоги. Должность — менеджер проектов, зарплата — 25 000 грн. Организация занимается помощью пострадавшим от войны и боевых действий, в частности доставляет машины скорой помощи в больницы, организует отдых и оздоровление для ВПЛ. В обязанности менеджера входит успешное планирование и реализация проектов фонда.
  2. Відновлення Добробуту. Должность — SMM-менеджер, зарплата — от 15 000 до 20 000 грн (испытательный срок — 1 месяц с окладом 10 000 грн). Фонд занимается поддержкой военных, финансированием лечения детей и взрослых, обеспечением амуницией и медикаментами.
  3. Direct Help. Должность — бухгалтер, зарплата — от 20 000 до 30 000 грн (по результатам собеседования). Деятельность организации направлена на создание социальных проектов, жизненно важных для поддержки людей в критических ситуациях. В обязанности специалиста входит ведение бухгалтерского учета, представление налоговой отчетности, ведение первичной документации и т.п.
  4. Ваше Місто. Должность — психолог, зарплата — 30 000 грн. Фонд с начала полномасштабной войны занимается помощью переселенцам и малообеспеченным одесситам, оказывает медицинскую и психологическую поддержку. Специалист должен проводить психологическое консультирование, тренинги, психотерапию и т.д. для детей и взрослых.
  5. Деполь Україна. Должность — программный менеджер, зарплата — от 50 000 до 55 000 грн. В обязанности сотрудника входит планирование новых программ помощи, улучшение существующих проектов, внедрение изменений в программы, мониторинг процессов и результатов.
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    Работа в благотворительных фондах. Фото: скриншот
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    Работа в благотворительных фондах. Фото: скриншот
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    Работа в благотворительных фондах. Фото: скриншот
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    Работа в благотворительных фондах. Фото: скриншот
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    Работа в благотворительных фондах. Фото: скриншот
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Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобилизованные украинцы имеют определенные гарантии на работе. В частности за действующими служащими сохраняют должность, на которую человек может вернуться после демобилизации. Однако средний заработок не выплачивается.

Также мы писали, что пожилые люди могут продолжать работать. На кадровых порталах публикуют немало вакансий для пенсионеров, а зарплаты варьируются от минимальной до средней по Украине — 20 000 грн в месяц.

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