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Работа для каждого — каких специалистов не хватает Нацгвардии

17 декабря 2024 16:20
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Нацгвардии — какие вакансии и зарплаты предлагают в декабре
Украинские военнослужащие. Фото: НГУ
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Общая мобилизация в Украине продолжается, но наряду с этим гражданам предлагают много вакансий для трудоустройства в армии. Найти для себя место в ВСУ могут люди с разными навыками и опытом.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто сейчас нужен армии и какие вакансии можно найти на сайте Министерства внутренних дел.

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Гражданский повар в воинскую часть в Одесской области

Какие требования: кандидат должен уметь готовить блюда по рецептам и следить за чистотой на кухне.

Что предлагают: зарплату в 15 тыс. грн и суточные дежурства через каждые два-три дня.

Механик инженерно-ремонтной мастерской в бригаду "Азов"

Какие требования: работодатель хочет получить опытного человека в области взрывотехники и взрывчатых веществ. Также желательно, чтобы кандидат понимал программирование микроконтроллеров и язык C++.

Что предлагают: обещают платить от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн Работа на этом посту предусматривает выезды в зону боевых действий.

Главный сержант РЭБ в воинскую часть во Львовской области

Какие требования: здесь ищут человека с полным средним образованием, но могут взять на должность кандидата без опыта в сфере РЭБ.

Что предлагают: зарплату до 123 тыс. грн и выезды на фронт для выполнения боевых задач.

Сапер в бригаду "Рубіж"

Чего требуют от кандидата: нужно следить за оружием и техникой бригады, а также выполнять боевые задания.

Что предлагают: официальная мобилизация до конца войны или служба по контракту.

Системный администратор взвода связи в бригаду "Азов"

Кого ищут: военнослужащего с высшим образованием в области информационных технологий и опыт работы в IT от двух лет и более.

Что предлагают: если удастся присоединиться к бригаде, будете получать зарплату до 125 тыс. грн.

Оператор беспилотных летательных аппаратов в составе Нацгвардии

Какие требования:

  • осуществлять воздушную разведку для обнаружения и уничтожения врага;
  • корректировать огонь по вражеским позициям;
  • уничтожать врага, используя FPV и ударные дроны.

Что предлагают: зарплата в Нацгвардии будет составлять от 20 тыс. грн до 120 тыс. грн. Также военнослужащий получит полный социальный пакет и бесплатное лечение.

Химик в бригаду "Азов"

Что с требованиями: разумеется, что человек должен знать, как работать с химическими веществами. Также от претендента требуется наличие высшего образования.

Что предлагают? Зарплату в 125 тыс. грн за выполнение боевых задач.

Оператор БпЛА в бригаду "Азов"

Какие требования: бригаде нужен человек с опытом работы с БПЛА, с качественной физической и психологической подготовкой.

Что предлагают: зарплата от 20 тыс. грн до 125 тыс. грн (за выполнение боевых задач на фронте).

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить достойную зарплату, устроившись на работу в благотворительные центры. Такие организации ищут, в частности, менеджеров и юристов.

Также напомним, что работодатели во время войны предлагают работу украинцам без опыта. Такие кандидаты могут ежемесячно зарабатывать до 30 тыс. грн.

ВСУ работа Нацгвардия армия полк "Азов"

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