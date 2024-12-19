Зарплаты в Украине выросли — какие специалисты получают на 90% больше

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году средняя заработная плата выросла на 22%, до 22,5 тыс. гривен. В то время как у некоторых специалистов средний доход повысился фактически вдвое.

Об этом свидетельствует информация одного из украинских сайтов по поиску работы Work.ua.

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По данным кадрового портала, в текущем году у ряда специалистов существенно выросла средняя заработная плата.

"Средняя зарплата в Украине — 22,5 тыс. гривен. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние три месяца", — говорится в анализе.

Графика. Источник: Work.ua

В списке тех, у кого доходы подскочили на 50%:

ортодонты;

продюсеры;

кредитные эксперты;

инструкторы автошкол;

теплотехники;

управляющие сетями магазинов.

Так, возглавляют перечень специальностей, для которых активно повышалась оплата труда, специалисты-ортодонты. У них заработок вырос на около 90% в течение года. Теперь работодатели предлагают таким специалистам не 25 тыс. гривен, как в прошлом году, а 47,5 тыс. гривен.

На втором месте по уровню роста заработной платы в течение года — продюсеры. Таким специалистам на портале в среднем предлагают зарплату в 45 тыс. гривен, что на 58% больше.

На третьем месте по величине роста дохода — кредитные эксперты. Таким специалистам сейчас предлагают оплату на уровне 23,5 тыс. гривен, что на 56% больше.

Дальше суммы у специалистов за год изменились так:

теплотехники — 35 тыс. гривен, что на 56% выше;

управляющие сетью магазинов — 30 тыс. гривен, что на 50% больше;

коллекторы — 30 тыс. гривен, что на 46% выше;

плиточники — 40 тыс. гривен, что на 45% больше;

работники линии раздачи — 19,5 тыс. гривен, что на 44% выше.

Ранее сообщалось, каким специалистам предлагают за удаленную работу 25 тыс. гривен и выше. Главные условия — наличие компьютера, интернета и опыта работы.

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