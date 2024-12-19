Зарплаты в Украине выросли — какие специалисты получают на 90% больше

В Украине выросли зарплаты — кто получает на 90% больше
В Украине в 2024 году средняя заработная плата выросла на 22%, до 22,5 тыс. гривен. В то время как у некоторых специалистов средний доход повысился фактически вдвое.
Об этом свидетельствует информация одного из украинских сайтов по поиску работы Work.ua.
У кого из специалистов резко выросли зарплаты в 2024 году
По данным кадрового портала, в текущем году у ряда специалистов существенно выросла средняя заработная плата.
"Средняя зарплата в Украине — 22,5 тыс. гривен. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние три месяца", — говорится в анализе.
В списке тех, у кого доходы подскочили на 50%:
- ортодонты;
- продюсеры;
- кредитные эксперты;
- инструкторы автошкол;
- теплотехники;
- управляющие сетями магазинов.
Так, возглавляют перечень специальностей, для которых активно повышалась оплата труда, специалисты-ортодонты. У них заработок вырос на около 90% в течение года. Теперь работодатели предлагают таким специалистам не 25 тыс. гривен, как в прошлом году, а 47,5 тыс. гривен.
На втором месте по уровню роста заработной платы в течение года — продюсеры. Таким специалистам на портале в среднем предлагают зарплату в 45 тыс. гривен, что на 58% больше.
На третьем месте по величине роста дохода — кредитные эксперты. Таким специалистам сейчас предлагают оплату на уровне 23,5 тыс. гривен, что на 56% больше.
Дальше суммы у специалистов за год изменились так:
- теплотехники — 35 тыс. гривен, что на 56% выше;
- управляющие сетью магазинов — 30 тыс. гривен, что на 50% больше;
- коллекторы — 30 тыс. гривен, что на 46% выше;
- плиточники — 40 тыс. гривен, что на 45% больше;
- работники линии раздачи — 19,5 тыс. гривен, что на 44% выше.
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