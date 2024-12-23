Работа в Украине — ТОП-вакансий с зарплатой до 50 тысяч

Девушка за компьютером. Фото: Freepik

В декабре 2024 года ряд работодателей предлагает украинцам работать удаленно и зарабатывать при этом около 50 тыс. гривен. В частности, такие условия предусмотрены для менеджеров по продажам.

Об этом свидетельствует информация на одном из кадровых порталов.

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Как отмечается в вакансиях, некоторые компании приглашают работников без особого опыта, обещают помощь и высокую оплату труда.

Работа менеджером по логистике

Так, одна из международных логистических компаний ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 55 тыс. гривен. Среди требований — доскональное знание английского языка (уровень Intermediate и выше), готовность учиться, развиваться и добросовестно выполнять взятые обязанности (ведение переговоров с клиентами, поддержка партнерских отношений, осуществление продаж логистических услуг компании).

"Международная логистическая компания, официальный агент компании Landstar, которая ищет Менеджера по логистике. Достичь высоких результатов и стать успешным сотрудником нашей компании сможет: коммуникабельный, целеустремленный, инициативный, ответственный человек", — говорится в сообщении.

Работа учителем английского языка

Высокая заработная плата предлагается учителям английского языка. Так, одна из онлайн-школ IT&Business English приглашает на удаленную работу специалистов. Среди требований — владение английским (уровень С1/С2 (Advanced/Proficiency), наличие опыта преподавания взрослым в отдаленном формате от одного года, наличие качественного доступа к сети Internet. Заработную плату обещают до 45 тыс. гривен. Оплата зависит от нагрузки и квалификации.

"Прогрессивная и современная онлайн-школа IT&Business English №1 в Украине. Наша Big Dream — сделать IT-community Украины англоязычным. Ищем талантливого English Teacher, который хочет развиваться в направлении IT&Business English", — отмечают в компании.

Работа ассистентом владельца бизнеса

Еще приглашают на удаленную работу во всеукраинскую сеть онлайн-ресторанов по доставке суши и роллов ассистента владельца бизнеса. Среди обязанностей — нужно будет создавать и вести бизнес-процессы, контролировать выполнение, разрабатывать и внедрять рекомендации по оптимизации процессов. Необходимо владение польским языком (В2). Уровень заработной платы обсуждается индивидуально. На сайте за аналогичную работу обещают зарплату около 50 тыс. гривен.

"Мы являемся стабильным оператором рынка, гарантирующим стабильность для всех наших работников. И мы в поисках надежных, целеустремленных работников, которые хотят работать и зарабатывать. Наша команда постоянно растет, и сейчас мы ищем: ассистента владельцев бизнеса", — сообщает компания.

Работа оператором чата

Также на удаленную работу приглашают на должность оператора чата. Заработная плата составляет 45 тыс. гривен и выше. Нужно будет отвечать на запросы клиентов относительно услуг компании, вести базу в CRM-системе и контролировать их статус. Среди требований — базовые знания работы с ПК, внимательность к деталям, терпение и доброжелательность в общении. Предусмотрен гибкий график работы с 9 – 19 часов: либо 5/2, либо 4/2.

"В поисках коммуникабельного и целенаправленного кандидата на вакансию "Оператор чата". Предлагаем удаленную работу с любой точки Украины. Опыт работы будет преимуществом, но не является обязательным — мы предоставим вам необходимое обучение!", — сообщает компания.

Работа руководителем для ивент-компании в США

Удаленно можно работать в должности руководителя для ивент-компании в США с возможностью дальнейшего переезда. Для этого ищут опытного работника, способного постепенно развить сеть под сопровождением. Работа потребует полной занятости, в среднем по шесть часов в день. Заработную плату обещают от 50 тыс. гривен.

"Мы организовываем Стартап Нетворкинг мероприятия в 32 городах мира. Это мероприятия, на которых собираются предприниматели и инвесторы (50 человек) для коктельной вечеринки и обзора новых стартапов", — отмечается в вакансии.

Ранее мы писали, что в текущем году в Украине выросла средняя зарплата на 22%, до 22,5 тыс. грн. В то же время некоторые специалисты стали зарабатывать почти вдвое больше.

Также сообщалось, что выплата зарплат в конвертах имеет серьезные последствия для работников. В Министерстве юстиции предупредили, что, работая не официально, не засчитывается стаж, который даст право на пенсию.