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Зарплати до 84 тис. грн — ТОП-5 "гарячих" вакансій ДТЕК

24 грудня 2024 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота у ДТЕК — кого шукають та які зарплати пропонують у грудні
Працівники енергосфери. Фото: ДТЕК
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

У зв'язку з постійними російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України багато фахівців залучені до відновлення об'єктів. Відомо, які спеціалісти потрібні одній з найбільших енергетичних компаній країни ДТЕК та яку обіцяють оплату праці наприкінці грудня 2024 року.

Про це свідчить інформація одного з сайтів з пошуку роботи.

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Робота майстром бригади повітряних ліній електропередачі

Так, компанія у Кривому Розі шукає працівника на посаду майстра бригади повітряних ліній електропередачі. Заробітну плату обіцяють на рівні 20-22 тис. гривень. Робота передбачає повну зайнятість. Також гарантують оплачувані відпустки та лікарняні, медичне страхування, бронювання працівників. Серед обов'язків — організація безпечного та своєчасного виконання робіт з ремонту та обслуговування повітряних ліній електропередачі. Вимагають наявність досвіду роботи від двох років та середню спеціальну освіту.

Робота електрогазозварником

У Дніпрі компанія запрошує на роботу електрогазозварників. Зарплата таких працівників становить 15 тис. гривень (плюс премія за результатами роботи). Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні, медичне страхування, бронювання працівників. Серед обов'язків — виконання електрогазозварювальних робіт та здійснення капітальних ремонтів на енергооб`єктах. Вимагають наявність професійно-технічної освіти за фахом "Електрогазозварник", бажаний стаж роботи в розподільних мережах 0,4-10 кВ від одного року. Надають перевагу ветеранам.

"Співробітники компанії щоденно забезпечують у домівках українців світло та комфорт, а підприємства — можливістю працювати та розвиватися", — зазначається у вакансії.

Робота менеджером з продажів електрики та газу

Енергетична компанія запрошує на роботу менеджерів з продажів електрики та газу. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, зарплату від 28 тис. гривень (плюс місячний бонус). Передбачене бронювання працівників, медичне страхування та відпустки. Працівника шукають на повну зайнятість з досвідом роботи від одного року, з вищою освітою.

"У зв’язку з розширенням компанії, запрошуємо менеджера з продажу електроенергії та природного газу (В2В). Ти наш кандидат, якщо маєш успішний досвід регіональних продажів в В2В-сегменті від двох років, досвід виходу та проведення перемовин з власниками бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Робота головним юрисконсультом

У ДТЕК "Дніпровські Електромережі" шукають працівника на посаду головним юрисконсультом. Оплату праці обіцяють від 22 тис. до 24 тис. гривень (плюс премії). Робота передбачає повну зайнятість. Претендент повинен мати досвід роботи від двох років, вищу освіту за спеціальністю "правознавство". Обіцяють офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні. Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 17:00. Серед обов'язків — правовий супровід держнагляду контролюючих органів, участь у слуханнях в справах щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відкритих колегією АМКУ.

Робота менеджером по роботі з клієнтами

У Вінниці у компанії є вакансія оператора call-центру. Проте можливий варіант дистанційної роботи. Серед обов'язків — приймання вхідних дзвінків від споживачів послуг по запитах (послуги щодо лічильників, подачі електроенергії, графіків погодинних відключень, приєднання до мереж, відключення світла, подачі показників, коригування показників лічильників, уточнення за рахунками). Зарплата таких працівників становить 12-18 тис. гривень (може бути більшою, залежно від кількості оброблених дзвінків).

Раніше ми писали, що наприкінці 2024 року деякі роботодавці пропонують віддалену роботу, за яку гарантують оплату праці до близько 50 тис. гривень. Зокрема, стільки можуть заробляти вчителі англійської мови.

Також повідомлялося, як оплачується в Україні понаднормовий час. Виявляється, громадяни мають отримувати подвійну оплату, відповідно до Кодексу законів про працю.

зарплати робота ДТЕК ринок праці вакансії

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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