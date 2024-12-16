Робота в ДТЕК — які вакансії та скільки заробляють енергетики у 2024 році

Працівники ДТЕК. Фото: ДТЕК

Енергетичний стан України залишається під напругою, а тому ринку праці потрібні спеціалісти, які допоможуть у її відновленні. ДТЕК постійно пропонує різні вакансії з конкурентоспроможною заробітною платою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вакансії пропонує ДТЕК фахівцям у сфері енергетики.

Читайте також:

Інформація про вакансії бралася з вебпорталу працевлаштування Work.ua.

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

Робота передбачає виконання ремонтів і обслуговування повітряних ліній електропередач напругою 0,4-10 кВ, аварійно-відновлювальні роботи, обрізання гілок дерев та контроль технічного стану обладнання. Основні вимоги до кандидата — середня спеціальна освіта, бажаний досвід роботи в мережах напругою 0,4-10 кВ, знання електричних схем і група з електробезпеки III та вище.

Роботодавець пропонує зарплату від 15 000 до 16 000 грн із додатковими преміями, графік роботи 4/4, оплачувані лікарняні та відпустки, а також дружню атмосферу в колективі.

Майстер з експлуатації розподільних мереж

Посада передбачає керівництво ремонтами розподільних мереж 0,4-10 кВ, виконання технічних приєднань і стропальних робіт, а також роботу з бензоелектроінструментом.

Вимоги до кандидата — досвід роботи від одного року, посвідчення водія категорії "B", а також технічна або середня спеціальна освіта. Компанія готова прийняти студентів і осіб з інвалідністю.

Заробітна плата на цій посаді становить 14 000-14 500 грн. Графік роботи — 4/4, з додатковими виплатами та соціальними гарантіями.

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

Обов'язки включають прокладання кабелів напругою до 10 кВ, монтаж кабельних конструкцій, ремонт та демонтаж кабельної арматури, а також перевірку інструментів і пристроїв перед роботою.

Компанія пропонує зарплату 15 000-16 000 грн, з графіком роботи 4/4. Вітається середня технічна освіта та базові знання електротехніки.

Майстер бригади повітряних ліній електропередачі

Посада передбачає організацію та контроль робіт з ремонту повітряних ліній електропередач, забезпечення персоналу необхідними інструментами та засобами безпеки.

Вимоги — середня або вища технічна освіта, досвід керівництва ремонтами мереж 0,4-10 кВ, V група з електробезпеки. Заробітна плата — 20 000-22 000 грн, графік 4/4 (по 12 годин).

Електрогазозварник

Вакансія передбачає виконання зварювальних робіт, зокрема капітальних ремонтів на енергооб'єктах. Кандидат повинен мати відповідну технічну освіту та бажано досвід роботи у мережах 0,4-10 кВ.

Компанія пропонує зарплату 15 000 грн, графік 5/2 (з 08:00 до 17:00), оплачувані лікарняні, відпустки та додаткове навчання.

Нагадаємо, на порталах з пошуку роботи доступні численні вакансії, які пропонують бронювання від мобілізації. Найбільше таких пропозицій стосуються робітничих спеціальностей.

Також ми писали, що середня заробітна плата продавців в Україні становить 19 000 грн. Найбільші зарплати пропонують у столиці.