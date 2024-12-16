Работа в ДТЭК — какие вакансии и сколько зарабатывают энергетики в 2024 году

Работники ДТЭК. Фото: ДТЭК

Энергетическое состояние Украины остается под напряжением, поэтому на рынке труда нужны специалисты, которые помогут в ее восстановлении. ДТЭК постоянно предлагает разные вакансии с конкурентоспособной заработной платой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии предлагает ДТЭК специалистам в сфере энергетики.

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Информация о вакансиях бралась с веб-портала трудоустройства Work.ua.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Работа предусматривает выполнение ремонтов и обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ, аварийно-восстановительные работы, обрезку веток деревьев и контроль технического состояния оборудования. Основные требования к кандидату — среднее специальное образование, желательно с опытом работы с сетями напряжением 0,4-10 кВ, знание электрических схем и группа по электробезопасности III и выше.

Работодатель предлагает зарплату от 15 000 до 16 000 грн с дополнительными премиями, график работы 4/4, оплачиваемые больничные и отпуска, а также дружескую атмосферу в коллективе.

Мастер по эксплуатации распределительных сетей

Должность предусматривает руководство ремонтами распределительных сетей 0,4-10 кВ, выполнение технических подсоединений и стропальных работ, а также работу с бензоэлектроинструментом.

Требования к кандидату — опыт работы от одного года, водительское удостоверение категории "B", а также техническое или среднее специальное образование. Компания готова принять студентов и лиц с инвалидностью.

Заработная плата на этой должности составляет 14 000-14 500 грн. График работы — 4/4, с дополнительными выплатами и социальными гарантиями.

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

Обязанности включают прокладку кабелей до 10 кВ, монтаж кабельных конструкций, ремонт и демонтаж кабельной арматуры, а также проверку инструментов и устройств перед работой.

Компания предлагает зарплату 15 000-16 000 грн, с графиком работы 4/4. Приветствуется среднее техническое образование и базовые знания электротехники.

Мастер бригады воздушных линий электропередачи

Должность предусматривает организацию и контроль работ по ремонту воздушных линий электропередачи, обеспечение персонала необходимыми инструментами и средствами безопасности.

Требования — среднее или высшее техническое образование, опыт руководства ремонтами сетей 0,4-10 кВ, V группа по электробезопасности. Заработная плата — 20 000-22 000 грн, график 4/4 (по 12 часов).

Электрогазосварщик

Вакансия предусматривает выполнение сварочных работ, в частности, капитальных ремонтов на энергообъектах. Кандидат должен иметь соответствующее техническое образование и опыт работы в сетях 0,4-10 кВ.

Компания предлагает зарплату 15 000 грн, график 5/2 (с 08:00 до 17:00), оплачиваемые больничные, отпуска и дополнительное обучение.

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