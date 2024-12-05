Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Зарплаты до 60 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам arrow

Зарплаты до 60 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам

5 декабря 2024 14:42
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — какую предлагают работу украинцам в декабре 2024 года
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам в декабре 2024 года предлагают много вакансий с высокими зарплатами — до 60 тыс. грн. При этом такие объявления размещают не только столичные работодатели.

Об этом свидетельствует информация Единого государственного портала вакансий.

Читайте также:

Работа специалистом по наличным деньгам

Так, ищут специалиста по наличности "Программы защиты и расширения прав и возможностей женщин" в International Rescue Committee в Днепре. Среди обязанностей — разработка и поддержка актуальной базы данных для отслеживания регистрации, статистики клиентов и денежных выплат, связанных с вмешательствами "Наличные для защиты". Необходимо работать пять дней в неделю. Нужно владеть английским языком на уровне В1 и иметь опыт работы. Образовательный уровень — магистр или бакалавр. Заработная плата составляет около 60 тыс. гривен.

"Личные компетенции: Отличные коммуникативные навыки. Опыт работы с международными неправительственными организациями, направленными на развитие или гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.

Работа монтажником систем утепления

Также ищут на постоянную работу в строительное объединение монтажников систем утепления зданий в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. Среди обязанностей претендента — восстановление фасадов, работа на высоте. Образовательный уровень — квалифицированный рабочий, но приглашают на работу даже без опыта. Режим работы — суммированный учет рабочего времени. Заработная плата составляет 55 тыс. гривен.

Работа журналистом (специалист по мультимедиа)

На портале размещена вакансия от "BBC News Україна" для журналистов в Киеве. Среди обязанностей работника — отвечать за производство видеоконтента для портала, соцсетей, YouTube канала, осуществление редакционного надзора за работой других журналистов отдела мультимедиа. Работать необходимо пять дней в неделю. Требуют глубокое понимание украинской политической медиасреды, свободное владение украинским и английским языками. Требуется значительный опыт съемки и монтажа видео, создания видеоматериалов. Необходимы умения работать с программами монтажа видео (Motion Graphics After Effects). Заработную плату обещают на уровне 60 тыс. грн.

Напомним, с 1 декабря текущего года украинцы и ФЛП начнут платить повышенный военный сбор. В частности, за зарплату в 30 тыс. грн придется отдать военный сбор от 300 до 1,5 тыс. грн.

Также мы писали, с 1 апреля минимальную зарплату повысили на 900 грн до 8 тыс. грн. грн, при этом сумма к вычету налогов. Известно, каков будет размер налога при минималке в декабре 2024 года.

зарплаты работа доходы рынок труда вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:59 Мэрия Одессы просит денег у ОВА на глубоководный выпуск — детали

14:58 Субсидии и льготы для отопления дровами — что доступно украинцам

14:55 Сыбига покинул зал ОБСЕ перед выступлением Лаврова — видео

14:51 Повесил флаг РФ и раздавал вещи – в Харькове судили коллаборанта

14:48 Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Фарион

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:43 Лубинец заявил, сколько гражданских находится в российском плену

14:42 Зарплаты до 60 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам

14:34 Себестоимость проезда в метро Киева — какими бы были расходы

14:28 Туристов из семи областей задержали на Одесчине с помощью дрона

14:23 Лубинец прокомментировал уровень "бусификации" в Украине

14:59 Мэрия Одессы просит денег у ОВА на глубоководный выпуск — детали

14:58 Субсидии и льготы для отопления дровами — что доступно украинцам

14:55 Сыбига покинул зал ОБСЕ перед выступлением Лаврова — видео

14:51 Повесил флаг РФ и раздавал вещи – в Харькове судили коллаборанта

14:48 Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Фарион

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:43 Лубинец заявил, сколько гражданских находится в российском плену

14:42 Зарплаты до 60 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам

14:34 Себестоимость проезда в метро Киева — какими бы были расходы

14:28 Туристов из семи областей задержали на Одесчине с помощью дрона

14:23 Лубинец прокомментировал уровень "бусификации" в Украине

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК