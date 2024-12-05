Зарплаты в Украине — какую предлагают работу украинцам в декабре 2024 года

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцам в декабре 2024 года предлагают много вакансий с высокими зарплатами — до 60 тыс. грн. При этом такие объявления размещают не только столичные работодатели.

Об этом свидетельствует информация Единого государственного портала вакансий.

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Работа специалистом по наличным деньгам

Так, ищут специалиста по наличности "Программы защиты и расширения прав и возможностей женщин" в International Rescue Committee в Днепре. Среди обязанностей — разработка и поддержка актуальной базы данных для отслеживания регистрации, статистики клиентов и денежных выплат, связанных с вмешательствами "Наличные для защиты". Необходимо работать пять дней в неделю. Нужно владеть английским языком на уровне В1 и иметь опыт работы. Образовательный уровень — магистр или бакалавр. Заработная плата составляет около 60 тыс. гривен.

"Личные компетенции: Отличные коммуникативные навыки. Опыт работы с международными неправительственными организациями, направленными на развитие или гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.

Работа монтажником систем утепления

Также ищут на постоянную работу в строительное объединение монтажников систем утепления зданий в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. Среди обязанностей претендента — восстановление фасадов, работа на высоте. Образовательный уровень — квалифицированный рабочий, но приглашают на работу даже без опыта. Режим работы — суммированный учет рабочего времени. Заработная плата составляет 55 тыс. гривен.

Работа журналистом (специалист по мультимедиа)

На портале размещена вакансия от "BBC News Україна" для журналистов в Киеве. Среди обязанностей работника — отвечать за производство видеоконтента для портала, соцсетей, YouTube канала, осуществление редакционного надзора за работой других журналистов отдела мультимедиа. Работать необходимо пять дней в неделю. Требуют глубокое понимание украинской политической медиасреды, свободное владение украинским и английским языками. Требуется значительный опыт съемки и монтажа видео, создания видеоматериалов. Необходимы умения работать с программами монтажа видео (Motion Graphics After Effects). Заработную плату обещают на уровне 60 тыс. грн.

Напомним, с 1 декабря текущего года украинцы и ФЛП начнут платить повышенный военный сбор. В частности, за зарплату в 30 тыс. грн придется отдать военный сбор от 300 до 1,5 тыс. грн.

Также мы писали, с 1 апреля минимальную зарплату повысили на 900 грн до 8 тыс. грн. грн, при этом сумма к вычету налогов. Известно, каков будет размер налога при минималке в декабре 2024 года.