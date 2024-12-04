Робота в Україні — вакансії грудня із зарплатою 25 тис. грн

Дівчина за комп'ютером. Фото: bonanzalending.com

В Україні під час повномасштабної війни багатьом роботодавцям не вистачає кваліфікованих кадрів. У зв'язку з цим пропонують заробітну плату вищу за середню в країні громадянам навіть без досвіду роботи.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

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За інформацією сайту з пошуку роботи, середня зарплата в Україні становить приблизно 22,5 тис. грн (за аналізом вакансій), що на 22% більше проти грудня минулого року, тоді як офіційно середній розмір зарплати встановлено на рівні 21,8 тис. гривень

Загалом роботодавці шукають різноманітних фахівців. Деякі готові взяти без досвіду, а оплату праці обіцяють на рівні 25 тис. грн.

Робота фармацевтом/асистентом фармацевта

Так, одна з фармацевтичних мереж шукає фармацевта чи асистента фармацевта у Вишневому Київської області. Роботодавець обіцяє офіційне оформлення та оплачуване стажування з першого дня, доплату за освіту та організаційні курси. Також передбачається для працівників постійний розвиток та кар'єрне зростання. Заробітна плата — до 25 тис. гривень.

"Маєш чи здобуваєш середню спеціальну/вищу фармацевтичну або медичну освіту, зацікавлений в розвитку та навчанні. Телефонуй або залишай своє резюме! Чи просто відгукнись в чат-бот і ми самі с тобою зв’яжемось. Від тебе потрібні лише бажання та активність", — йдеться в повідомленні.

Робота кур'єром (піший, вело, мото, авто)

Також один із сервісів доставки у Тернополі шукає на роботу кур'єрів та кур'єрок піших, на вело, мото та авто. Обіцяють стабільний дохід до 25 тис. гривень (виплати щодня і щотижня). При цьому пропонують гнучкий графік і можливість самостійно вирішувати, коли здійснювати доставку. Роботодавець гарантує страхування під час доставок.

Роботу пропонують двом віковим категоріям:

для осіб 16-17 років — на основі дозволу обох батьків та при умові оформлення фізособи-підприємця;

для осіб від 18 років — на загальних правилах.

Робота маркетологом та контент-менеджером (IT-сервіс)

Одна з компаній IT-сервісу у Львові шукає маркетолога та контент-менеджера. Компанія розробляє онлайн платформу з елементами штучного інтелекту і дозволяє рекомендувати грантове фінансування за низкою напрямків, надає послуги навчання та консалтингу з підготовки проєктів на залучення фінансування.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, віддалений робочий тиждень з графіком 10:00 — 18:00, повну або часткову зайнятість. Також обіцяють ринковий рівень заробітної плати до 25 тис. гривень.

Кандидат повинен мати досвід роботи маркетологом, контент менеджером чи таргетологом, а також досвід генерації трафіку та лідів не менше одного року. Необхідні: грамотна української мови, знання англійської (не нижче В1).

Нагадаємо, у бюджеті на цей рік середній розмір зарплати встановлений на рівні 21 809 гривень. Водночас, наступного року бізнес обіцяє підвищити виплати.

Раніше ми писали, що в Україні набирає популярності дистанційна робота. Так, у грудні деякі роботодавці готові платити працівникам по 50 тис. грн щомісяця.