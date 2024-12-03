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Зарплата до 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій у грудні

3 грудня 2024 12:10
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 пропозицій дистанційної праці у грудні
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності. Зокрема, у грудні 2024 року деякі роботодавці ладні щомісяця платити потенційним працівникам за роботу з дому близько 50 тис. грн.

Про це свідчить інформація на одному з кадрових порталів.

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Робота менеджером з продажу спецтехніки зі знанням англійської

Так, вітчизняний виробник спецтехніки шукає менеджера з продажу. Платити обіцяють від 30 тис. до 50 тис. грн. Серед вимог:

  • наявність досвіду роботи в продажах, зокрема технічного продукту, від одного року;
  • знання англійської мови (на рівні Advanced, Upper-Intermediate);
  • вміння, знання французької чи польської — буде перевагою.

Серед обов’язків: обслуговування наявної бази закордонних клієнтів, пошук нової клієнтури та партнерів для співпраці, консультування щодо спецтехніки.

Робота оператором відділу продажів в інтернет-магазин

Мережа інтернет-магазинів запрошує на віддалену роботу оператора відділу продажів. Серед вимог: гарна дикція та володіння українською мовою, наявність комп’ютера, дротових навушників з мікрофоном. Компанія надає персонального коуча та гарантує навчання. Серед обов'язків — здійснення дзвінків клієнтам, які залишили замовлення на сайті та хочуть купити товар, оформлення замовлень. Заробітна плата — до 45 тис. гривень.

Робота менеджером служби підтримки клієнтів

Також одна з компаній, що надає сервіс клієнтам на фондовій біржі, шукає працівника на посаду менеджера служби підтримки клієнтів для японського відділу. Заробітну плату обіцяють на рівні 40 тис. — 50 тис. гривень. Серед обов’язків — забезпечення високоякісного обслуговування клієнтів, які звертаються у компанію з питань у сфері криптовалют. Серед вимог: знання японської мови (рівень не нижче Upper-Intermediate), досвід роботи в сфері клієнтського сервісу стане перевагою.

Робота менеджером із продажу авто з аукціонів США

Також одна з компаній шукає на віддалену роботу менеджерів з продажу, які хочуть кар'єрного росту.

"Працюй віддалено, і вже за 6 місяців ти можеш стати старшим менеджером, а за рік — зайняти керуючу посаду. Подавай заявку до 9 грудня та досягай результатів прямо зараз", — йдеться у повідомленні.

Серед обов'язків — проведення переговорів та укладення договорів з клієнтами, робота зі страховими аукціонами США, підбір авто, контроль угод в CRM-системі. Заробітна плата стартує від 43 тис. гривень.

Робота контент-менеджером

У провідну IT-компанію шукають контент-менеджера, який просуватиме контент компанії та її засновників. Серед обов’язків: створення та реалізація контент-стратегії, складання контент-плану, редагування та публікація контенту в Linkedin, Twitter, Instagram. Здійснення аналізу статистичних показників. Вимагають наявність досвіду у сфері контент-менеджменту або digital marketing від пів року, знання англійської мови на рівні intermediate + (B1- B2). Заробітну плату обіцяють до 49 тис. гривень.  

Нагадаємо, частина працівників отримає спеціальний бонус — 13 зарплату. Таку суму, як правило, виплачують наприкінці року за результатами роботи.

Також ми писали, що кадровий портал robota.ua опитав роботодавців про перегляд зарплат у 2024 році та плани на наступний рік. Деякі з них планують підвищувати виплати працівникам.

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