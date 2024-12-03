Работа в Украине — ТОП-5 предложений дистанционного труда в декабре

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности. В частности, в декабре 2024 года некоторые работодатели готовы ежемесячно платить потенциальным работникам за работу из дома около 50 тыс. грн.

Об этом свидетельствует информация на одном из кадровых порталов.

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Работа менеджером по продажам спецтехники со знанием английского

Так, отечественный производитель спецтехники ищет менеджера по продажам. Платить обещают от 30 тыс. до 50 тыс. грн. Среди требований:

наличие опыта работы в продажах, в том числе технического продукта, от одного года;

знание английского языка (на уровне Advanced, Upper-Intermediate);

умение, знание французского или польского — будет преимуществом.

Среди обязанностей: обслуживание существующей базы зарубежных клиентов, поиск новой клиентуры и партнеров для сотрудничества, консультирование по спецтехнике.

Работа оператором отдела продаж в интернет-магазин

Сеть интернет-магазинов приглашает на удаленную работу оператора отдела продаж. Среди требований: хорошая дикция и владение украинским языком, наличие компьютера, проводных наушников с микрофоном. Компания предоставляет персонального коуча и гарантирует обучение. Среди обязанностей — совершение звонков клиентам, которые оставили заказ на сайте и хотят купить товар, оформление заказов. Заработная плата — до 45 тыс. гривен.

Работа менеджером службы поддержки клиентов

Также одна из компаний, предоставляющая сервис клиентам на фондовой бирже, ищет работника на должность менеджера по службе поддержки клиентов для японского отдела. Заработную плату обещают на уровне 40 тыс. — 50 тыс. гривен. Среди обязанностей — обеспечение высококачественного обслуживания клиентов, обращающихся в компанию по вопросам криптовалют. Среди требований: знание японского языка (уровень не ниже Upper-Intermediate), опыт работы в сфере клиентского сервиса станет преимуществом.

Работа менеджером по продажам авто с аукционов США

Также одна из компаний ищет на удаленную работу менеджеров по продажам, желающих карьерного роста.

"Работай удаленно, и уже через 6 месяцев ты можешь стать старшим менеджером, а через год — занять руководящий пост. Подавай заявку до 9 декабря и достигай результатов прямо сейчас", — говорится в сообщении.

Среди обязанностей — проведение переговоров и заключение договоров с клиентами, работа со страховыми аукционами США, подбор авто, контроль сделок в CRM-системе. Зарплата стартует от 43 тыс. гривен.

Работа контент-менеджером

В ведущую IT-компанию ищут контент-менеджера, который будет продвигать контент компании и ее учредителей. Среди обязанностей: создание и реализация контент-стратегии, составление контент-плана, редактирование и публикация контента в Linkedin, Twitter, Instagram. Осуществление анализа статистических характеристик. Требуют наличие опыта в сфере контент-менеджмента или digital marketing от полугода, знание английского языка на уровне intermediate+ (B1-B2). Заработную плату обещают до 49 тысяч гривен.

Напомним, часть работников получит специальный бонус — 13 зарплату. Такую сумму, как правило, выплачивают в конце года по результатам работы.

Также мы писали, что кадровый портал robota.ua опросил работодателей о пересмотре зарплат в 2024 году и о планах на следующий год. Некоторые планируют повышать выплаты работникам.