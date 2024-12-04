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Работодатели предлагают зарплату в 25 тыс. грн — кого ищут

4 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Украине — вакансии в декабре с зарплатой 25 тыс. грн
Девушка за компьютером. Фото: bonanzalending.com
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В Украине во время полномасштабной войны многим работодателям не хватает квалифицированных кадров. В связи с этим предлагают заработную плату выше средней в стране гражданам даже без опыта работы.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

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По информации сайта по поиску работы, средняя зарплата в Украине составляет около 22,5 тыс. грн (по анализу вакансий), что на 22% больше против декабря прошлого года, в то время как официально средний размер зарплаты установлен на уровне 21,8 тыс. грн. гривен.

В целом, работодатели ищут разнообразных специалистов. Некоторые готовы взять без опыта, а оплату труда обещают на уровне 25 тыс. гривен.

Работа фармацевтом/ассистентом фармацевта

Так, одна из фармацевтических сетей ищет фармацевта или ассистента в Вишневом Киевской области. Работодатель обещает официальное оформление и оплачиваемую стажировку с первого дня, доплату за образование и организационные курсы. Также предполагается для работников постоянное развитие и рост карьеры. Заработная плата — до 25 тыс. гривен.

"Имеешь или получаешь среднее специальное/высшее фармацевтическое или медицинское образование, заинтересован в развитии и обучении. Звони или оставляй свое резюме! Или просто отзовись в чат-бот и мы сами с тобой свяжемся. От тебя нужны только желания и активность", — говорится в сообщении.

Работа курьером (пеший, вело, мото, авто)

Также один из сервисов доставки в Тернополе ищет на работу курьеров и курьеров пеших, на вело, мото и авто. Обещают стабильный доход до 25 тыс. гривен (выплаты ежедневно и еженедельно). При этом предлагают гибкий график и возможность самостоятельно решать, когда производить доставку. Работодатель гарантирует страхование при доставке.

Работу предлагают двум возрастным категориям:

  • для лиц 16-17 лет — на основе разрешения обоих родителей и при условии оформления физлица-предпринимателя;
  • для лиц от 18 лет — на общих правилах.

Работа маркетологом и контент-менеджером (IT-сервис)

Одна из компаний IT-сервиса в Киеве ищет маркетолога и контент-менеджера. Компания разрабатывает онлайн платформу с элементами искусственного интеллекта и позволяет рекомендовать грантовое финансирование по ряду направлений, предоставляет услуги обучения и консалтинга по подготовке проектов по привлечению финансирования.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, удаленную рабочую неделю с графиком 10:00 - 18:00, полную или частичную занятость. Также обещают рыночный уровень заработной платы до 25 тыс. гривен.

Кандидат должен иметь опыт работы маркетологом, контент-менеджером или таргетологом, а также опыт генерации трафика и лидов не менее одного года. Необходимы: грамотный украинский язык, знание английского (не ниже В1).

Напомним, в бюджете на этот год средний размер зарплаты установлен на уровне 21 809 гривен. В то же время, в следующем году бизнес обещает повысить выплаты.

Ранее мы писали, что в Украине набирает популярность дистанционная работа. Так, в декабре некоторые работодатели готовы платить работникам по 50 тыс. гривен ежемесячно.

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