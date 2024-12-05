Зарплати в Україні — яку пропонують роботу українцям у грудні 2024 року

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українцям у грудні 2024 році пропонують багато вакансій із високими зарплатами — до 60 тис. грн. При цьому такі оголошення розміщують не лише столичні роботодавці.

Про це свідчить інформація Єдиного державного порталу вакансій.

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Робота спеціалістом з готівки

Так, шукають фахівця з готівки "Програми захисту та розширення прав і можливостей жінок" в International Rescue Committee у Дніпрі. Серед обов'язків — розробка та підтримка актуальної бази даних для відстеження реєстрації, статистики клієнтів і грошових виплат, пов'язаних із втручаннями "Готівка для захисту". Необхідно працювати п'ятиденний робочий тиждень. Потрібно володіти англійською мовою на рівні В1 та мати досвід роботи. Освітній рівень — магістр чи бакалавр. Заробітна плата становить близько 60 тис. гривень.

"Особистісні компетенції: Відмінні комунікативні навички. Досвід роботи з міжнародними неурядовими організаціями, спрямованими на розвиток або гуманітарну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Робота монтажником систем утеплення

Також шукають на постійну роботу у будівельне об'єднання монтажників систем утеплення будівель у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області. Серед обов'язків претендента — відновлення фасадів, робота на висоті. Освітній рівень — кваліфікований робітник, проте запрошують на роботу навіть без досвіду. Режим роботи — підсумований облік робочого часу. Заробітна плата становить 55 тис. гривень.

Робота журналістом (фахівець з мультимедіа)

На порталі розміщено вакансію від "BBC News Україна" для журналістів у Києві. Серед обов'язків працівника — відповідати за виробництво відеоконтенту для порталу, соцмереж, You Tube каналу, здійснення редакційного нагляду за роботою інших журналістів відділу мультимедіа. Працювати необхідно 5-денний робочий тиждень. Вимагають глибоке розуміння українського політичного медіасередовища, вільне володіння українською та англійською мовами. Потрібно мати значний досвід зйомки та монтажу відео, створення відеоматеріалів. Необхідні вміння працювати з програмами монтажу відео (Motion Graphics After Effects). Заробітну плату обіцяють на рівні 60 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 грудня поточного року українці та ФОП почнуть платити підвищений військовий збір. Зокрема, за зарплату в 30 тис. грн доведеться віддати військового збору від 300 до 1,5 тис. грн.

Також ми писали, з 1 квітня мінімальну зарплату підвищили на 900 грн, до 8 тис. грн, при цьому це сума — до вирахування податків. Відомо, який буде розмір податку при мінімалці у грудні 2024 року.