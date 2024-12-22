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Зарплаты от 100 тыс. грн — ТОП-5 горячих вакансий декабря

22 декабря 2024 12:25
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Заплаты от 100 тыс. грн — ТОП-5 вакансий в международных компаниях
Человек на собеседовании. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Украинцы могут получать высокую заработную плату, работая в международных компаниях. Работодатели разместили сотни вакансий с оплатой труда от 100 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из порталов по поиску работы.

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Работа водителем-международником

Так, граждане Украины могут немало зарабатывать, работая на логистические международные компании. В частности, одна из фирм обещает оплату труда до 130 тыс. гривен (2000-2800 евро) водителям-международникам категории СЭ для поездок в Чехию. Ждут от претендентов опыт работы, однако принимают на работу и после автошколы. Предлагают следующие виды транспорта: тенты, рефрижераторы, автовозы. График работы: либо три месяца работы/один месяц отпуск, либо пять дней работы/два выходных, либо шесть дней работы/три выходных. Работников обеспечивают жильем, предоставляют бесплатные курсы чешского языка.

Работа веб-разработчиком

Также одна из канадских компаний ищет на работу высококвалифицированного Full Stack разработчика. Речь идет об удаленной должности в инновационной среде. Заработную плату обещают на уровне 120 тыс. — 170 тыс. гривен. Среди обязанностей: разработка и поддержка программ с помощью Node.js и Flutter, управление и оптимизация серверной инфраструктуры AWS. Работодатель рассчитывает на наличие у потенциального работника большого опыта в Node.js и Flutter, навыков разработки интерфейса (например, HTML, CSS, JavaScript). Также должна быть возможность работать удаленно в часовой пояс Торонто (8:30 – 17:00).

"Мы с нетерпением ждем талантливого человека в нашу команду!" — сообщает компания.

Работа менеджером по продажам для международных рынков

Одна из компаний в поисках работника на должность менеджера по продажам услуг для международных рынков. Требуется опыт в продажах B2B или B2C на международных рынках, в продажах или клиентском обслуживании, на высоком уровне владение английским языком. В должности нужно будет заниматься обращениями клиентов, ведением CRM, консультированием по услугам компании. Заработную плату гарантируют до 120 тыс. гривен (оклад и проценты).

"Мы — амбициозная команда, специализирующаяся на международном рекрутинге специалистов (white-collar professionals) и организации образовательных программ за рубежом. Наша задача — помогать компаниям находить лучшие таланты, а специалистам и студентам открывать новые горизонты", — говорится в вакансии.

Работа директором по продукту

Высокую заработную плату до 150 тыс. гривен предлагает еще одна международная компания, занимающаяся персонализированными подарками. Ищет человека на должность директора по продукту, который возьмет на себя лидерство в развитии продуктов, а также в масштабировании бизнеса. Среди основных обязанностей: разработка продуктовой стратегии согласно миссии компании и трендов рынка, создание и выполнение годового плана развития продукта с четкими KPI, осуществление исследований рынка для определения потребностей клиентов и новых возможностей. Требуется успешный опыт работы в должности Product Director.

"Мы помогаем клиентам создавать уникальные моменты благодаря инновационным продуктам и сервисам. Организация полного цикла запуска новых продуктов: от идеи до выхода на рынок. Запуск минимум двух новых продуктов ежемесячно с четким планированием ресурсов", — добавили в фирме.

Работа менеджером по обработке входных заявок

Украинцы могут зарабатывать до 120 тыс. гривен в должности менеджером по обработке входных заявок. Одна из компаний, являющихся лидером в сфере международного консалтинга, ищет опытных работников. Среди главных требований — знание иностранных языков, в частности, венгерского и польского. Компания специализируется на предоставлении высококачественных услуг для клиентов, обеспечивая их потребности. В должности необходимо будет обеспечивать высококачественное обслуживание новых и существующих клиентов из Венгрии.

"Вакансия "Менеджер по обработке входных заявок (знание венгерского языка)" — предоставляет вам уникальную возможность стать частью нашей команды и влиять на развитие наших бизнес-отношений с клиентами из Венгрии", — сообщает работодатель.

Ранее мы писали, что за год на около 90% повысилась оплата труда у специалистов-ортодонтов. Ранее работодатели предлагали таким специалистам 25 тыс. гривен, а ныне — 47,5 тыс. гривен.

Также сообщалось, кому в декабре 2024 года за удаленную работу платят от 25 тыс. гривен. Дистанционный труд не теряет популярности, компании ищут разных специалистов.

экономика финансы рынок труда

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