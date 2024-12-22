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Зарплати від 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій грудня

22 грудня 2024 12:25
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Заплати від 100 тис. грн — ТОП-5 вакансій у міжнародних компаніях
Людина на співбесіді. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Українці можуть отримувати високу заробітну плату, працюючи на міжнародні компанії. Роботодавці розмістили сотні вакансій із оплатою праці від 100 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з порталів з пошуку роботи.

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Робота водієм-міжнародником

Так, громадяни України можуть чимало заробляти, працюючи на логістичні міжнародні компанії. Зокрема, одна з фірм обіцяє оплату праці до 130 тис. гривень (2000-2800 євро) водіям-міжнародникам категорії СЕ для поїздок у Чехію. Чекають від претендентів досвід роботи, проте також приймають на роботу і після автошколи. Пропонують такі види транспорту: тенти, рефрижератори, автовози. Графік роботи: або три місяці роботи/один місяць відпустка, або п'ять днів роботи/два вихідних, або шість днів роботи/три вихідних. Працівників забезпечують житлом, надають безкоштовні курси чеської мови.

Робота веброзробником

Також одна з канадських компаній шукає на роботу  висококваліфікованого Full Stack розробника. Йдеться про віддалену посаду в інноваційному середовищі. Заробітну плату обіцяють на рівні 120 тис. — 170 тис. гривень. Серед обов'язків: розробка та підтримка програм за допомогою Node.js і Flutter, управління та оптимізація серверної інфраструктури AWS. Роботодавець розраховує на наявність у потенційного працівника великого досвіду в Node.js і Flutter, навичок розробки інтерфейсу (наприклад, HTML, CSS, JavaScript). Також має бути можливість працювати віддалено в часовий пояс Торонто (8:30 — 17:00).

"Ми з нетерпінням чекаємо на талановиту людину в нашу команду!" — повідомляє компанія.

Робота менеджером з продажу послуг для міжнародних ринків  

Одна з компаній у пошуках працівника на посаду менеджера з продажу послуг для міжнародних ринків. Потрібен досвід у B2B або B2C продажах на міжнародних ринках, у продажах або клієнтському обслуговуванні, на високому рівні володіння англійською мовою. На посаді потрібно буде займатись зверненнями клієнтів, веденням CRM, консультуванням щодо послуг компанії. Заробітну плату гарантують до 120 тис. гривень (оклад та відсотки).

"Ми — амбітна команда, що спеціалізується на міжнародному рекрутингу фахівців (white-collar professionals) та організації освітніх програм за кордоном. Наше завдання — допомагати компаніям знаходити найкращі таланти, а фахівцям і студентам відкривати нові горизонти", — йдеться у вакансії.

Робота директором по продукту

Високу заробітну плату до 150 тис. гривень пропонує ще одна міжнародна компанія, що займається персоналізованими подарунками. Шукає людину на посаду директора по продукту, яка візьме на себе лідерство у розвитку продуктів, а також масштабуванні бізнесу. Серед основних обов'язків: розробка продуктової стратегії згідно з місією компанії та трендів ринку, створення та виконання річного плану розвитку продукту з чіткими KPI, здійснення досліджень ринку для визначення потреб клієнтів та нових можливостей. Потрібен успішний досвід роботи на посаді Product Director.

"Ми допомагаємо клієнтам створювати унікальні моменти завдяки інноваційним продуктам і сервісам. Організація повного циклу запуску нових продуктів: від ідеї до виходу на ринок. Запуск мінімум двох нових продуктів щомісяця з чітким плануванням ресурсів", — додали у фірмі.

Робота менеджером з обробки вхідних заявок

Українці можуть заробляти до 120 тис. гривень за посаді менеджером з обробки вхідних заявок. Одна з компаній, що є лідером у сфері міжнародного консалтингу, шукає досвідчених працівників. Серед головних вимог — знання іноземних мов, зокрема, угорської та польської. Компанія спеціалізується на наданні високоякісних послуг для клієнтів, забезпечуючи їх потреби. На посаді потрібно буде забезпечувати високоякісне обслуговування нових та існуючих клієнтів з Угорщини.

"Вакансія "Менеджер з обробки вхідних заявок (знання угорської мови)" — надає вам унікальну можливість стати частиною нашої команди та впливати на розвиток наших бізнес-відносин з клієнтами з Угорщини", — повідомляє роботодавець.

Раніше ми писали, що за рік на близько 90% підвищилась оплата праці у фахівців-ортодонтів. Раніше роботодавці пропонували таким спеціалістам 25 тис. гривень, а нині — 47,5 тис. гривень.

Також повідомлялося, кому у грудні 2024 року за віддалену роботу платять від 25 тис. гривень. Дистанційна праця не втрачає популярності, компанії шукають різних фахівців.

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

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