Отпуск при смерти родственника — какие условия для получения в 2025 году

Подпись документов. Фото: Unsplash

Трудоустроенные украинцы могут обратиться к работодателю с просьбой предоставить отпуск за свой счет. Причины для этого могут быть разными: срочно нужно решить какой-нибудь бытовой вопрос или внезапно умер родственник, живущий в другом городе. Как правило, руководители фирм соглашаются предоставить сотруднику такие отпуска.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на такой отпуск и на каких условиях.

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Неоплачиваемый отпуск на 15 дней

Согласно части 1 статьи 26 Закона Украины "Об отпусках", по семейным обстоятельствам и другим причинам сотрудник получает отпуск без сохранения зарплаты. О его продолжительности украинец должен договориться с работодателем отдельно, но сроки отпуска ограничены 15 календарными днями в год.

Это условие сохраняется и во время военного положения. Отпуск предоставляется, если заявитель подаст соответствующее заявление, при этом работодатель может отказать сотруднику.

Отпуск из-за смерти родственника — что стоит знать

Сотрудник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты в случае смерти родных по крови или по браку:

мужчины;

жены;

родителей — отчима или мачехи;

ребенка — пасынка или падчерицы;

братьев и сестер.

Отпуск предоставляется до семи календарных дней, но без времени, необходимого для доезда к месту захоронения и обратно.

У работников также есть право на отпуск без сохранения зарплаты, если умер кто-то из других родных. Отпуск предоставляется до трех календарных дней без учета времени, необходимого для того, чтобы доехать к месту похорон и вернуться назад.

При этом фирма может и оплатить отпуск, но только в том случае, если у работодателя есть для этого деньги.

Чтобы получить отпуск, нужно:

написать заявление;

добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам (это может быть медицинская справка, свидетельство смерти и т.д.).

Получат ли украинцы выходные на новогодние праздники и в январе

С тех пор как в Украине ввели военное положение, все дополнительные выходные по случаю праздников были отменены. Поэтому в январе украинцы не получат лишних дней для отдыха. Всего в январе 23 рабочих дня и восемь выходных.

Напомним, что украинцам должны платить компенсации, если они использовали не все дни отпуска. Эти выплаты обязательны.

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