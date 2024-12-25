Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Робота у 2025 році — скільки годин українці відпрацюють у січні arrow

Робота у 2025 році — скільки годин українці відпрацюють у січні

25 грудня 2024 14:49
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Вихідні у січні 2025 року — скільки днів відпочиватимуть українці
Чоловік працює за ноутбуком у святковій шапці. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Напередодні новорічних свят українцям цікаво дізнатися, чи очікувати їм вихідні на Новий рік та в січні. Воно й не дивно, оскільки більшість працівників хоче запланувати собі відпустку та святкові подорожі з сім'єю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи буде вихідний на Новий рік та скільки їх буде у січні 2025 року.

Читайте також:

Чи будуть вихідні на новорічні свята та у січні

У грудні в Україні налічується 22 робочих дні та 9 вихідних. Однак усі вихідні — це суботи та неділі. На період дії воєнного стану додатковий відпочинок з нагоди свят скасований.

Відповідно, Новий рік також буде робочим днем — 31 грудня (вівторок) та 1 січня (середа).

Однак це не виключає додаткових вихідних, які можуть надати співробітникам роботодавці. Вони можуть взяти відпустку власним коштом або ж керівництво може влаштувати скорочений графік в передсвяткові дні.

Попри велику кількість свят, додаткових вихідних для українців у січні 2025 року не передбачено. Загалом буде 23 робочі дні та 8 вихідних. Аналогічно до всіх інших місяців, вихідні припадають лише на суботи та неділі, а скорочених днів через державні свята не планується, оскільки вони скасовані на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, у 2025 році почнуть діяти нові правила індексації зарплат українців. Фахівці нагадали, як здійснюватимуться розрахунки.

Також ми писали, що працівники, які працюють у понаднормовий час, повинні отримувати оплату за двійною ставкою. Доплата враховується за всі години, відпрацьовані понаднормово.

свята робота вихідні відпочинок відпустка Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:54 Резиденти Дія.City отримають нові податкові пільги — деталі

15:48 Різдво у Львові — в Гарнізонному храмі лунають колядки

15:35 Папа Римський на Різдво закликав Україну та РФ до переговорів

15:31 Вкрали землю біля моря — в Одесі затримали забудовників

15:25 ВЛК після переведення до іншої частини — чи можливо це

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Футболіст Шахтаря відвідав матч клубу, який хоче його купити

15:06 У Києві встановили найбільшу в Європі ханукію — фоторепортаж

14:59 Процес розмінування Миколаєва — допомога аграріям

14:56 Світло допоможе вистояти — Сирський привітав українців з Різдвом

14:56 У Києві пес покусав дівчину — як суд покарав власника тварини

15:54 Резиденти Дія.City отримають нові податкові пільги — деталі

15:48 Різдво у Львові — в Гарнізонному храмі лунають колядки

15:35 Папа Римський на Різдво закликав Україну та РФ до переговорів

15:31 Вкрали землю біля моря — в Одесі затримали забудовників

15:25 ВЛК після переведення до іншої частини — чи можливо це

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Футболіст Шахтаря відвідав матч клубу, який хоче його купити

15:06 У Києві встановили найбільшу в Європі ханукію — фоторепортаж

14:59 Процес розмінування Миколаєва — допомога аграріям

14:56 Світло допоможе вистояти — Сирський привітав українців з Різдвом

14:56 У Києві пес покусав дівчину — як суд покарав власника тварини

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні