Вихідні у січні 2025 року — скільки днів відпочиватимуть українці

Чоловік працює за ноутбуком у святковій шапці. Фото: Freepik

Напередодні новорічних свят українцям цікаво дізнатися, чи очікувати їм вихідні на Новий рік та в січні. Воно й не дивно, оскільки більшість працівників хоче запланувати собі відпустку та святкові подорожі з сім'єю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи буде вихідний на Новий рік та скільки їх буде у січні 2025 року.

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Чи будуть вихідні на новорічні свята та у січні

У грудні в Україні налічується 22 робочих дні та 9 вихідних. Однак усі вихідні — це суботи та неділі. На період дії воєнного стану додатковий відпочинок з нагоди свят скасований.

Відповідно, Новий рік також буде робочим днем — 31 грудня (вівторок) та 1 січня (середа).

Однак це не виключає додаткових вихідних, які можуть надати співробітникам роботодавці. Вони можуть взяти відпустку власним коштом або ж керівництво може влаштувати скорочений графік в передсвяткові дні.

Попри велику кількість свят, додаткових вихідних для українців у січні 2025 року не передбачено. Загалом буде 23 робочі дні та 8 вихідних. Аналогічно до всіх інших місяців, вихідні припадають лише на суботи та неділі, а скорочених днів через державні свята не планується, оскільки вони скасовані на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, у 2025 році почнуть діяти нові правила індексації зарплат українців. Фахівці нагадали, як здійснюватимуться розрахунки.

Також ми писали, що працівники, які працюють у понаднормовий час, повинні отримувати оплату за двійною ставкою. Доплата враховується за всі години, відпрацьовані понаднормово.