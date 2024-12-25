Вихідні у січні 2025 року — скільки днів відпочиватимуть українці

Робота у 2025 році — скільки годин українці відпрацюють у січні
Напередодні новорічних свят українцям цікаво дізнатися, чи очікувати їм вихідні на Новий рік та в січні. Воно й не дивно, оскільки більшість працівників хоче запланувати собі відпустку та святкові подорожі з сім'єю.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чи буде вихідний на Новий рік та скільки їх буде у січні 2025 року.
Чи будуть вихідні на новорічні свята та у січні
У грудні в Україні налічується 22 робочих дні та 9 вихідних. Однак усі вихідні — це суботи та неділі. На період дії воєнного стану додатковий відпочинок з нагоди свят скасований.
Відповідно, Новий рік також буде робочим днем — 31 грудня (вівторок) та 1 січня (середа).
Однак це не виключає додаткових вихідних, які можуть надати співробітникам роботодавці. Вони можуть взяти відпустку власним коштом або ж керівництво може влаштувати скорочений графік в передсвяткові дні.
Попри велику кількість свят, додаткових вихідних для українців у січні 2025 року не передбачено. Загалом буде 23 робочі дні та 8 вихідних. Аналогічно до всіх інших місяців, вихідні припадають лише на суботи та неділі, а скорочених днів через державні свята не планується, оскільки вони скасовані на період дії воєнного стану.
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Також ми писали, що працівники, які працюють у понаднормовий час, повинні отримувати оплату за двійною ставкою. Доплата враховується за всі години, відпрацьовані понаднормово.
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