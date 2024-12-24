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Вакансії у свята — як українцям заробити наприкінці грудня

24 грудня 2024 18:35
Єлизавета Супівська - редактор
Новорічні вакансії – де можна підзаробити наприкінці грудня
Українські гривні в руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Традиційно у період різдвяно-новорічних свят зростає попит на представників деяких професій. І хоча повномасштабна війна внесла корективи в ринок праці, сфера розваг і ритейлу продовжує триматися на плаву. Отже вакансій у свята вистачає. Завдяки такому сезонному підробітку можна отримати непоганий додатковий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як заробити наприкінці грудня 2024 року.

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Пакувальник подарунків із солодощами

У підприємців завжди не вистачає робочих рук, коли настають грудневі і січневі свята. Особливо відчутний дефіцит — у компаній, які виготовляють/продають новорічні пакунки з цукерками та шоколадом. Бо попит різко зростає, а пакувати нікому. Тож на кадрових порталах і спеціалізованих ресурсах, як от OLX, достатньо тимчасових вакансій.

Наприклад, у Дніпрі шукають людей для сортування і пакування цукерок у картонні коробки. Також потрібно робити записи в блокнот про кожен підготований пакунок. Зарплата погодинна — від 300 до 700 грн. Працевлаштувати готові студентів і неповнолітніх без досвіду роботи.

 

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Вакансія пакувальника новорічних подарунків. Фото: скриншот

Аніматор

Ще одна ніша, пік діяльності якої припадає на різдвяно-новорічні свята. Робота підходить артистичним людям, які не бояться виступати на публіці та комунікувати з незнайомцями. Агенція "Служба Нового Року" в Одесі шукає на тимчасовий підробіток студентів і дорослих, які можуть перевтілитися у Діда Мороза/Санта Клауса.

"Якщо ти активна, комунікабельна людина, працював промоутером або в іншій сфері, де було спілкування з людьми, то ця робота для тебе. Потрібно вивчити невеликий сценарій та вітати вдома дітей і дорослих. Робота на новорічні Свята — 27-31 грудня", — йдеться в описі вакансії.

Зарплата також погодинна — приблизно 300 грн.

 

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Вакансія аніматора. Фото: скриншот

Стікерувальник

Приватне виробництво у Дніпрі шукає на тимчасову роботу людей, які перевірятимуть новорічні іграшки на наявність браку і клеїтимуть стікери. Розглядаються кандидатів різних вікових категорій і без досвіду роботи, адже обов’язки не вимагають специфічних знань/умінь. Графік позмінний, зарплата — 1 200 грн на день плюс премії. В оголошенні сказано, що працівники зароблятимуть від 10 000 до 15 000 грн на місяць.

 

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Вакансія стікерувальника. Фото: скриншот

Продавець-консультант

Магазини також страждають від дефіциту працівників у свята. Тож не дивно, що на кадрових порталах з’являються вакансії для продавців-консультантів. Наприклад, у Запоріжжі шукають відповідального та пунктуального робітника, який займатиметься:

  • реалізацією новорічних товарів (ялинки, гірлянди, декор, сувеніри тощо);
  • консультуванням клієнтів щодо асортименту, переваг і характеристик виробів;
  • підтримкою порядку на робочому місці;
  • викладенням товару на вітрини;
  • касою та оформленням продажів;
  • обліком товарів.

Зарплату обіцяють на рівні 23 000-26 000 грн на місяць (від 6 000 грн на тиждень).

 

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Вакансія продавця-консультанта. Фото: скриншот

Нагадаємо, люди похилого віку, вже пенсіонери, також можуть знайти роботу в Україні. Ринок праці пропонує різні варіанти працевлаштування, а найбільше вакансій розміщено у сфері виробництва і робітничої діяльності.

Також ми писали, що українці, які працюють понаднормово, повинні отримувати зарплату в подвійному розмірі від годинної ставки. Це передбачено Кодексом законів про працю, але не всі роботодавці дотримуються вимоги.

зарплати робота Новий рік доходи вакансії

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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