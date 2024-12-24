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Вакансії для пенсіонерів — де можна заробляти до 90 тис. грн

24 грудня 2024 16:25
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота для пенсіонерів — в якій сфері пропонують найбільше вакансій
Чоловік похилого віку працює у майстерні. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Ринок праці пропонує людям пенсійного віку можливості для працевлаштування. На спеціалізованих порталах з пошуку роботи можна знайти понад 5 000 вакансій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких сферах найбільше вакансій для пенсіонерів.

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Найбільшу кількість вакансій розміщено у сфері виробництва та робітничої діяльності. Загальна кількість пропозицій станом на 24 грудня становить 1 377 вакансій.

Однією з популярних позицій є автослюсар чи автомеханік. Зарплата на цій позиції становить від 45 до 90 тис. грн на місяць. Робота передбачає ремонт вантажних автомобілів, діагностику несправностей та використання сучасного обладнання. Вакансія передбачає повну зайнятість із можливістю навчання та професійного розвитку, комфортні умови праці та забезпечення житлом.

Інша цікава пропозиція — вантажник-комплектувальник у компанії Meest. Зарплата стартує від 20 до 21 тис. грн, і роботодавець забезпечує довіз до місця роботи та обіди. Серед основних обов'язків — завантаження й розвантаження посилок, їх комплектування та підтримка порядку на складі. Роботодавець також надає дружній колектив та зручний позмінний графік.

У Тернополі є вакансія виробника м'ясних напівфабрикатів на м'ясокомбінаті. Заробітна плата складає близько 25 тис. грн. Робота передбачає виготовлення та пакування напівфабрикатів, контроль якості продукції та дотримання санітарних норм. Працівникам надають службовий транспорт і комфортні умови праці в сучасному цеху.

Також у Львові можна знайти роботу комплектувальником товарів із зарплатою від 24 тис. грн до 28 тис. грн. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, навчання, можливість кар'єрного зростання та стабільний графік. Основні обов'язки включають розміщення товару на складі, завантаження та підтримання чистоти.

Для тих, хто володіє технічними навичками, підходить вакансія електрозварника. Зарплата коливається від 25 тис. грн до 35 тис. грн залежно від кваліфікації. Робота передбачає зварювання металоконструкцій, читання креслень і можливість відряджень по Україні.

Вінницька меблева фабрика шукає швачок із зарплатою 17 тис. грн з бонусами за інтенсивність роботи. Основні обов'язки — пошив м'яких меблів із дотриманням технологічних процесів. Фабрика забезпечує комфортні умови праці, офіційне працевлаштування та можливість професійного розвитку.

Нагадаємо, за роботу у понаднормовий час українці повинні отримувати оплату за подвійним тарифом. Ця доплата враховується за всі відпрацьовані понаднормові години.

Також ми писали, що у грудні багато роботодавців пропонують українцям віддалену роботу з гідною заробітною платою. Однією з таких вакансій є менеджер з продажу.

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