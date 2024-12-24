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Вакансии для пенсионеров — где можно зарабатывать до 90 000 грн

24 декабря 2024 16:25
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа для пенсионеров — в какой сфере предлагают больше всего вакансий
Пожилой мужчина работает в мастерской. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Рынок труда предлагает людям пенсионного возраста возможности для трудоустройства. На специализированных порталах по поиску работы можно найти более 5000 вакансий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких сферах больше всего вакансий для пенсионеров.

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Наибольшее количество вакансий размещено в сфере производства и рабочей деятельности. Общее количество предложений на 24 декабря составляет 1377 вакансий.

Одной из популярных позиций является автослесарь или автомеханик. Зарплата этой позиции составляет от 45 000 до 90 000 грн в месяц. Работа подразумевает ремонт грузовых автомобилей, диагностику неисправностей и использование современного оборудования. Вакансия предусматривает полную занятость с возможностью обучения и профессионального развития, комфортные условия труда и обеспечение жильем.

Другое интересное предложение — грузчик-комплектовщик в компании Meest. Зарплата стартует от 20 000 до 21 000 грн, и работодатель обеспечивает довоз к месту работы и обеды. Среди основных обязанностей — загрузка и разгрузка посылок, их комплектование и поддержание порядка на складе. Работодатель также предоставляет дружественный коллектив и удобный посменный график.

В Тернополе есть вакансия изготовителя мясных полуфабрикатов на мясокомбинате. Заработная плата составляет около 25 000 грн. Работа предполагает изготовление и упаковку полуфабрикатов, контроль качества продукции и соблюдение санитарных норм. Работникам предоставляют служебный транспорт и удобные условия труда в современном цехе.

Также во Львове можно найти работу комплектующим товаров с зарплатой от 24 000 до 28 000 грн. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, обучение, возможность карьерного роста и стабильный график. Основные обязанности включают в себя размещение товара на складе, загрузку и поддержание чистоты.

Для тех, кто владеет техническими навыками, подходит вакансия электросварщика. Зарплата колеблется от 25 000 до 35 000 грн в зависимости от квалификации. Работа предполагает сварку металлоконструкций, чтение чертежей и возможность командировок по Украине.

Винницкая мебельная фабрика ищет швей с зарплатой 17 000 грн с бонусами за интенсивность работы. Основные обязанности — пошив мягкой мебели с соблюдением технологических процессов. Фабрика обеспечивает комфортные условия труда, официальное трудоустройство и профессиональное развитие.

Напомним, за работу в сверхурочное время украинцы должны получать оплату по двойному тарифу. Эта доплата учитывается за все отработанные сверхурочные часы.

Также мы писали, что в декабре многие работодатели предлагают украинцам отдаленную работу с достойной заработной платой. Одной из таких вакансий является менеджер по продажам.

зарплаты работа пенсионеры рынок труда вакансии

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