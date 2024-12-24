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Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря

24 декабря 2024 18:35
Елизавета Супивская - редактор
Новогодние вакансии – где можно подзаработать в конце декабря
Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Традиционно в период рождественско-новогодних праздников растет спрос на представителей некоторых профессий. И хотя полномасштабная война внесла коррективы в рынок труда, сфера развлечений и ритейла продолжает держаться на плаву. Так что вакансий на праздники хватает. Благодаря такой сезонной подработке можно получить хороший дополнительный доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как заработать в конце декабря 2024 года.

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Упаковщик подарков со сладостями

У предпринимателей всегда не хватает рабочих рук, когда наступают декабрьские и январские праздники. Особенно ощутимый дефицит — у компаний, которые производят/продают новогодние пакеты с конфетами и шоколадом. Ведь спрос резко растет, а паковать некому. Поэтому на кадровых порталах и специализированных ресурсах, таких как OLX, достаточно временных вакансий.

К примеру, в Днепре ищут людей для сортировки и упаковки конфет в картонные коробки. Также нужно делать записи в блокнот о каждом подготовленном пакете. Зарплата почасовая — от 300 до 700 грн. Трудоустроить готовые студентов и несовершеннолетних без опыта работы.

 

Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря - фото 1
Вакансия упаковщика новогодних подарков. Фото: скриншот

Аниматор

Еще одна ниша, пик деятельности которой приходится на рождественско-новогодние праздники. Работа подходит артистическим людям, которые не боятся выступать на публике и общаться с незнакомцами. Агентство "Служба Нового Года" в Одессе ищет на временную подработку студентов и взрослых, которые могут перевоплотиться в Деда Мороза/Санта Клауса.

"Если ты активный, коммуникабельный человек, работал промоутером или в другой сфере, где было общение с людьми, то эта работа для тебя. Нужно изучить небольшой сценарий и поздравлять дома детей и взрослых. Работа на новогодние праздники — 27-31 декабря", — говорится в описании вакансии.

Зарплата также почасовая — примерно 300 грн.

 

Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря - фото 2
Вакансия аниматора. Фото: скриншот

Стикеровщик

Частное предприятие в Днепре ищет на временную работу людей, которые будут проверять новогодние игрушки на наличие брака и клеить стикеры. Рассматриваются кандидаты разных возрастных категорий и без опыта работы, ведь обязанности не требуют специфических знаний/умений. График посменный, зарплата — 1 200 грн в день плюс премии. В объявлении говорится, что сотрудники будут зарабатывать от 10 000 до 15 000 грн в месяц.

 

Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря - фото 3
Вакансия стикеровщика. Фото: скриншот

Продавец-консультант

Магазины также страдают от дефицита работников по праздникам. Неудивительно, что на кадровых порталах появляются вакансии для продавцов-консультантов. Например, в Запорожье ищут ответственного и пунктуального сотрудника, который будет заниматься:

  • реализацией новогодних товаров (елки, гирлянды, декор, сувениры и т.п.);
  • консультированием клиентов относительно ассортимента, преимуществ и характеристик изделий;
  • поддержанием порядка на рабочем месте;
  • выложением товара на витрины;
  • кассой и оформлением продаж;
  • учетом товаров.

Зарплату обещают на уровне 23 000–26 000 грн в месяц (от 6 000 грн в неделю).

 

Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря - фото 4
Вакансия продавца-консультанта. Фото: скриншот

Напомним, пожилые люди, уже пенсионеры, также могут найти работу в Украине. Рынок труда предлагает разные варианты трудоустройства, а больше всего вакансий размещено в сфере производства.

Также мы писали, что работающие сверхурочно украинцы должны получать зарплату в двойном размере от часовой ставки. Это предусмотрено Кодексом законов о труде, но не все работодатели соблюдают требования.

зарплаты работа Новый год доходы вакансии

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