Новогодние вакансии – где можно подзаработать в конце декабря

Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН

Традиционно в период рождественско-новогодних праздников растет спрос на представителей некоторых профессий. И хотя полномасштабная война внесла коррективы в рынок труда, сфера развлечений и ритейла продолжает держаться на плаву. Так что вакансий на праздники хватает. Благодаря такой сезонной подработке можно получить хороший дополнительный доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как заработать в конце декабря 2024 года.

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Упаковщик подарков со сладостями

У предпринимателей всегда не хватает рабочих рук, когда наступают декабрьские и январские праздники. Особенно ощутимый дефицит — у компаний, которые производят/продают новогодние пакеты с конфетами и шоколадом. Ведь спрос резко растет, а паковать некому. Поэтому на кадровых порталах и специализированных ресурсах, таких как OLX, достаточно временных вакансий.

К примеру, в Днепре ищут людей для сортировки и упаковки конфет в картонные коробки. Также нужно делать записи в блокнот о каждом подготовленном пакете. Зарплата почасовая — от 300 до 700 грн. Трудоустроить готовые студентов и несовершеннолетних без опыта работы.

Вакансия упаковщика новогодних подарков. Фото: скриншот

Аниматор

Еще одна ниша, пик деятельности которой приходится на рождественско-новогодние праздники. Работа подходит артистическим людям, которые не боятся выступать на публике и общаться с незнакомцами. Агентство "Служба Нового Года" в Одессе ищет на временную подработку студентов и взрослых, которые могут перевоплотиться в Деда Мороза/Санта Клауса.

"Если ты активный, коммуникабельный человек, работал промоутером или в другой сфере, где было общение с людьми, то эта работа для тебя. Нужно изучить небольшой сценарий и поздравлять дома детей и взрослых. Работа на новогодние праздники — 27-31 декабря", — говорится в описании вакансии.

Зарплата также почасовая — примерно 300 грн.

Вакансия аниматора. Фото: скриншот

Стикеровщик

Частное предприятие в Днепре ищет на временную работу людей, которые будут проверять новогодние игрушки на наличие брака и клеить стикеры. Рассматриваются кандидаты разных возрастных категорий и без опыта работы, ведь обязанности не требуют специфических знаний/умений. График посменный, зарплата — 1 200 грн в день плюс премии. В объявлении говорится, что сотрудники будут зарабатывать от 10 000 до 15 000 грн в месяц.

Вакансия стикеровщика. Фото: скриншот

Продавец-консультант

Магазины также страдают от дефицита работников по праздникам. Неудивительно, что на кадровых порталах появляются вакансии для продавцов-консультантов. Например, в Запорожье ищут ответственного и пунктуального сотрудника, который будет заниматься:

реализацией новогодних товаров (елки, гирлянды, декор, сувениры и т.п.);

консультированием клиентов относительно ассортимента, преимуществ и характеристик изделий;

поддержанием порядка на рабочем месте;

выложением товара на витрины;

кассой и оформлением продаж;

учетом товаров.

Зарплату обещают на уровне 23 000–26 000 грн в месяц (от 6 000 грн в неделю).

Вакансия продавца-консультанта. Фото: скриншот

Напомним, пожилые люди, уже пенсионеры, также могут найти работу в Украине. Рынок труда предлагает разные варианты трудоустройства, а больше всего вакансий размещено в сфере производства.

Также мы писали, что работающие сверхурочно украинцы должны получать зарплату в двойном размере от часовой ставки. Это предусмотрено Кодексом законов о труде, но не все работодатели соблюдают требования.