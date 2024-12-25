Выходные в январе 2025 года — сколько дней будут отдыхать украинцы

Человек работает за ноутбуком в праздничной шапке. Фото: Freepik

В канун новогодних праздников украинцам интересно узнать, ожидать ли им выходных на Новый год и в январе. Оно и не удивительно, поскольку большинство работников хочет запланировать себе отпуск и праздничные поездки с семьей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, будет ли выходной на Новый год и сколько их будет в январе 2025 года.

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Будут ли выходные на новогодние праздники и в январе

В декабре в Украине насчитывается 22 рабочих дня и 9 выходных. Однако все выходные — это субботы и воскресенья. На период действия военного положения дополнительный отдых по случаю праздников отменен.

Соответственно, Новый год также будет рабочим днем — 31 декабря (вторник) и 1 января (среда).

Однако это не исключает дополнительных выходных, которые могут предоставить сотрудникам работодатели. Они могут взять отпуск за свой счет или же руководство может устроить сокращенный график в предпраздничные дни.

Несмотря на множество праздников, дополнительных выходных для украинцев в январе 2025 года не предусмотрено. В общей сложности будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Аналогично всем остальным месяцам, выходные приходятся только на субботы и воскресенья, а сокращенных дней из-за государственных праздников не планируется, поскольку они отменены на период действия военного положения.

Напомним, в 2025 году начнут действовать новые правила индексации зарплат украинцев. Специалисты напомнили, как будут производиться расчеты.

Также мы писали, что работники, работающие в сверхурочное время, должны получать оплату по двойной ставке. Доплата учитывается за все отработанные часы сверхурочно.