Работа в фонде Сергея Притулы – какие вакансии доступны в январе 2025

Сергей Притула. Фото: Facebook

Украинцев приглашают на работу в благотворительный фонд Сергея Притулы. На специализированных порталах регулярно публикуют новые вакансии, хотя не везде указывают размер зарплаты. Должности предусмотрены для специалистов разных направлений деятельности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кем можно работать в благотворительном фонде Сергея Притулы.

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Вакансии в фонде Притулы

Известный ведущий в прошлом, а сегодня — активный волонтер Сергей Притула основал благотворительную организацию в 2020 году. С тех пор как началась полномасштабная война, фонд занимается поддержкой пострадавших в результате военной агрессии украинцев, а также помогает Силам обороны, проводя сборы денег и покупая необходимое оснащение.

На официальном сайте организации указано количество сотрудников — около 100 человек. И это без учета волонтеров. Так что работы хватает представителям многих специальностей. На Work.ua и других крупных кадровых порталах регулярно публикуют актуальные вакансии, приглашая всех желающих присылать резюме.

По состоянию на начало января 2025 года доступно всего 5 вакансии:

менеджер по международным партнерствам;

бухгалтер;

менеджер по коммуникациям;

специалист по коммуникациям в гуманитарное направление;

менеджер по работе с партнерами.

Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот

Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот

Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот

Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот

Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот 1 / 5

Зарплаты в описании предложений не указали, однако известно, что условия достаточно конкурентные. В похожих объявлениях за ноябрь-декабрь 2024 года менеджеру по работе с партнерами предлагали доход 31 000 грн в месяц, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру по международным партнерствам — от 30 000 до 40 000 грн в месяц.

Требования к кандидатам не заоблачные, хотя в большинстве случаев нужны знания английского языка выше среднего уровня. Плюс от потенциальных сотрудников ждут умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения обязанностей. Поэтому главное — разбираться в собственной специальности, а тонкостям работы научат во время испытательного срока.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одной из сфер деятельности, где постоянно требуются квалифицированные специалисты, является медицина. Несмотря на нестабильность рынка труда в Украине, медицинский сектор демонстрирует высокий спрос на сотрудников. Зарплаты, судя по информации в объявлениях, достойные.

Также мы писали, что работодатель может поставить сотрудника перед фактом — перевод на другую должность. Но Трудовой кодекс говорит, что запрещено требовать от персонала выполнения обязанностей, которые не прописаны в договоре/контракте.