Работа в фонде Сергея Притулы – какие вакансии доступны в январе 2025

Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят
Украинцев приглашают на работу в благотворительный фонд Сергея Притулы. На специализированных порталах регулярно публикуют новые вакансии, хотя не везде указывают размер зарплаты. Должности предусмотрены для специалистов разных направлений деятельности.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, кем можно работать в благотворительном фонде Сергея Притулы.
Вакансии в фонде Притулы
Известный ведущий в прошлом, а сегодня — активный волонтер Сергей Притула основал благотворительную организацию в 2020 году. С тех пор как началась полномасштабная война, фонд занимается поддержкой пострадавших в результате военной агрессии украинцев, а также помогает Силам обороны, проводя сборы денег и покупая необходимое оснащение.
На официальном сайте организации указано количество сотрудников — около 100 человек. И это без учета волонтеров. Так что работы хватает представителям многих специальностей. На Work.ua и других крупных кадровых порталах регулярно публикуют актуальные вакансии, приглашая всех желающих присылать резюме.
По состоянию на начало января 2025 года доступно всего 5 вакансии:
- менеджер по международным партнерствам;
- бухгалтер;
- менеджер по коммуникациям;
- специалист по коммуникациям в гуманитарное направление;
- менеджер по работе с партнерами.
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Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
Зарплаты в описании предложений не указали, однако известно, что условия достаточно конкурентные. В похожих объявлениях за ноябрь-декабрь 2024 года менеджеру по работе с партнерами предлагали доход 31 000 грн в месяц, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру по международным партнерствам — от 30 000 до 40 000 грн в месяц.
Требования к кандидатам не заоблачные, хотя в большинстве случаев нужны знания английского языка выше среднего уровня. Плюс от потенциальных сотрудников ждут умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения обязанностей. Поэтому главное — разбираться в собственной специальности, а тонкостям работы научат во время испытательного срока.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, одной из сфер деятельности, где постоянно требуются квалифицированные специалисты, является медицина. Несмотря на нестабильность рынка труда в Украине, медицинский сектор демонстрирует высокий спрос на сотрудников. Зарплаты, судя по информации в объявлениях, достойные.
Также мы писали, что работодатель может поставить сотрудника перед фактом — перевод на другую должность. Но Трудовой кодекс говорит, что запрещено требовать от персонала выполнения обязанностей, которые не прописаны в договоре/контракте.
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