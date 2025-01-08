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Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят

8 января 2025 13:59
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в фонде Сергея Притулы – какие вакансии доступны в январе 2025
Сергей Притула. Фото: Facebook
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Украинцев приглашают на работу в благотворительный фонд Сергея Притулы. На специализированных порталах регулярно публикуют новые вакансии, хотя не везде указывают размер зарплаты. Должности предусмотрены для специалистов разных направлений деятельности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кем можно работать в благотворительном фонде Сергея Притулы.

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Вакансии в фонде Притулы

Известный ведущий в прошлом, а сегодня — активный волонтер Сергей Притула основал благотворительную организацию в 2020 году. С тех пор как началась полномасштабная война, фонд занимается поддержкой пострадавших в результате военной агрессии украинцев, а также помогает Силам обороны, проводя сборы денег и покупая необходимое оснащение.

На официальном сайте организации указано количество сотрудников — около 100 человек. И это без учета волонтеров. Так что работы хватает представителям многих специальностей. На Work.ua и других крупных кадровых порталах регулярно публикуют актуальные вакансии, приглашая всех желающих присылать резюме.

По состоянию на начало января 2025 года доступно всего 5 вакансии:

  • менеджер по международным партнерствам;
  • бухгалтер;
  • менеджер по коммуникациям;
  • специалист по коммуникациям в гуманитарное направление;
  • менеджер по работе с партнерами.
  • Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят - фото 1
    Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят - фото 2
    Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят - фото 3
    Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят - фото 4
    Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Сергея Притулы — кого ищут и сколько платят - фото 5
    Вакансии в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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Зарплаты в описании предложений не указали, однако известно, что условия достаточно конкурентные. В похожих объявлениях за ноябрь-декабрь 2024 года менеджеру по работе с партнерами предлагали доход 31 000 грн в месяц, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру по международным партнерствам — от 30 000 до 40 000 грн в месяц.

Требования к кандидатам не заоблачные, хотя в большинстве случаев нужны знания английского языка выше среднего уровня. Плюс от потенциальных сотрудников ждут умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения обязанностей. Поэтому главное — разбираться в собственной специальности, а тонкостям работы научат во время испытательного срока.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одной из сфер деятельности, где постоянно требуются квалифицированные специалисты, является медицина. Несмотря на нестабильность рынка труда в Украине, медицинский сектор демонстрирует высокий спрос на сотрудников. Зарплаты, судя по информации в объявлениях, достойные.

Также мы писали, что работодатель может поставить сотрудника перед фактом — перевод на другую должность. Но Трудовой кодекс говорит, что запрещено требовать от персонала выполнения обязанностей, которые не прописаны в договоре/контракте.

зарплаты работа Сергей Притула рынок труда вакансии

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14:58 Из Одессы в Египет недорого — турагенту грозит три года

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