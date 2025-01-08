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Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять

8 січня 2025 13:59
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота у фонді Сергія Притули – які вакансії доступні в січні 2025
Сергій Притула. Фото: Facebook
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Українців запрошують на роботу у благодійний фонд Сергія Притули. На спеціалізованих порталах регулярно публікують нові вакансії, хоча не всюди вказують розмір зарплати. Посади передбачені для фахівців різних спеціальностей і напрямів діяльності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, ким можна працювати у благодійному фонді Сергія Притули.

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Вакансії у фонді Притули

Відомий ведучий у минулому, а сьогодні — активний волонтер Сергій Притула заснував благодійну організацію у 2020 році. Відколи почалася повномасштабна війна, фонд займається підтримкою постраждалих внаслідок військової агресії українців, а також допомагає Силам оборони, проводячи збори коштів і купуючи необхідне оснащення.

На офіційному сайті організації вказана кількість працівників — близько 100 людей. І це без урахування волонтерів. Отже роботи вистачає представникам багатьох спеціальностей. На Work.ua та інших великих кадрових порталах регулярно публікують актуальні вакансії, запрошуючи всіх охочих надсилати резюме.

Станом на початок січня 2025 року доступно лише 5 вакансії:

  • менеджер з міжнародних партнерств;
  • бухгалтер;
  • менеджер з комунікацій;
  • спеціаліст з комунікацій у гуманітарний напрям;
  • менеджер по роботі з партнерами.
  • Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять - фото 1
    Вакансії у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять - фото 2
    Вакансії у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять - фото 3
    Вакансії у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять - фото 4
    Вакансії у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Сергія Притули — кого шукають і скільки платять - фото 5
    Вакансії у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
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Зарплати в описі пропозицій не вказали, проте відомо, що умови досить конкурентні. У схожих оголошеннях за листопад-грудень 2024 року менеджеру по роботі з партнерами пропонували дохід 31 000 грн на місяць, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру з міжнародних партнерств — від 30 000 до 40 000 грн на місяць.

Вимоги до кандидатів не захмарні, хоча в більшості випадків потрібні знання англійської мови вище середнього рівня. Плюс від потенційних співробітників чекають умінь та навичок, необхідних для професійного виконання обов’язків. Тож головне — розбиратися у власній спеціальності, а тонкощам роботи навчать під час випробувального терміну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, однією зі сфер діяльності, де постійно потрібні кваліфіковані фахівці, є медицина. Попри нестабільність ринку праці в Україні, медичний сектор демонструє високий попит на спеціалістів. Зарплати, судячи з інформації в оголошеннях, достойні.

Також ми писали, що роботодавець може поставити працівника перед фактом — переведення на іншу посаду. Але Трудовий кодекс говорить, що заборонено вимагати від персоналу виконання обов’язків, які не прописані в договорі/контракті.

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