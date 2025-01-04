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Робота в медицині — яка конкуренція та середні зарплати

4 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Середні зарплати, резюме та вакансії в медицині України — яка ситуація на ринку праці
Медичне обладнання поруч з ноутбуком. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Медична сфера в Україні залишається однією з ключових галузей, що постійно потребує фахівців. На тлі змін в економіці та ринку праці цей сектор демонструє стабільний попит на спеціалістів, хоча й із певними коливаннями зарплат і кількості вакансій.

Сайт Новини.LIVE розповідає про середню зарплату, кількість вакансій та резюме в медичній сфері України, за даними вебпорталу працевлаштування Work.ua.

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Середні зарплати та кількість вакансій

Середня зарплата за вакансіями у сфері медицини та фармацевтики станом на кінець 2024 року становить 21 525 грн. При цьому кількість активних вакансій у галузі сягає 5 340. Середня зарплата, зазначена у резюме кандидатів, трохи нижча — 20 795 грн, а кількість резюме значно перевищує пропозицію і становить 205 741. Це може свідчити про велику конкуренцію серед пошукачів роботи в цій сфері.

Аналіз даних за останні три місяці (жовтень-грудень) 2024 року демонструє поступове зростання середньої зарплати за вакансіями. Наприклад:

  • 8 жовтня 2024 року — 20 161 грн;
  • 26 листопада 2024 року — 20 917 грн;
  • 31 грудня 2024 року — 21 144 грн.
Средняя заработная плата в медицинской сфере за последние 3 месяца 2024 года
Динаміка середньої заробітної плати в медичній сфері за останні три місяці 2024 року. Фото: скриншот

Середня зарплата за резюме також коливається, але її динаміка менш виражена. Наприклад, на початку жовтня вона становила 21 238 грн, а до кінця грудня — 21 727 грн.

Кількість вакансій у медичній сфері протягом осені та зими 2024 року демонструвала поступове скорочення. Якщо 8 жовтня 2024 року на ринку була 71 701 вакансія, то вже 31 грудня 2024 року цей показник знизився до 49 372 вакансій. Можливо, свою роль в цьому зіграв сезонний фактор.

Кількість резюме також зменшилася, хоча й повільніше. Наприклад, на початку жовтня було зафіксовано 91 876 резюме, а до кінця грудня їхня кількість скоротилася до 70 111. Попри це, попит на роботу у медичній сфері все ще значно перевищує пропозицію вакансій.

Нагадаємо, з кожним роком дистанційна робота оплачується значно вище. Розмір оплати за такий тип праці зріс на 20%, а на початку січня 2025 року на порталах з пошуку роботи шукаються різноманітні фахівці.

Також ми писали, що роботодавці повинні виконувати свій найголовніший обов'язок — вчасно виплачувати зарплати працівникам. За порушення термінів щодо виплати їм загрожують фінансові санкції.

зарплати робота медицина ринок праці вакансії резюме

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00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

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