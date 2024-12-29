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Незвичні тенденції на ринку праці — що не влаштовує українців

29 грудня 2024 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Ринок праці у 2024 році —українці не хочуть заробляти менше
Людина за комп'ютером на роботі. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Повномасштабний напад Росії спровокував серйозні проблеми на ринку праці в Україні. Громадяни у пошуках спокійного життя масово виїжджають за кордон, а велика кількість чоловіків змінили цивільні професії на армійські. Та попри складний період українці, які продовжують працювати в країні, не хочуть знижувати свої зарплатні побажання, навіть якщо виникатимуть проблеми з пошуком роботи. 

Про це йдеться в дослідженні "Барометр ринку праці 2024−2025" від Grc.ua.

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Дані свідчать, що отримувати меншу, ніж до війни зарплату, не погодяться 70% респондентів, і цей показник зріс на 8% порівняно з минулим роком. Серед тих, хто розглядає можливість заробляти менше, погодяться поступитися 5% зарплати, якщо це допоможе працевлаштуватися. 

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    Українці, щоби заробляти більше, готові опановувати нові професії. Фото: Grc ua
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    Попри складну ситуацію на ринку праці у зв'язку з війною, українці не хочуть заробляти менше. Фото: Grc ua
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Цікаво, що попри дефіцит кадрів на ринку праці, деякі українці стикаються з тим, що роботодавцям не цікаві їхні навички, тож громадяни  задумуються над опануванням іншої професії. Так, у порівнянні з минулим роком кількість спеціалістів, які хочуть розпочати навчання, стати потрібним на ринку праці та заробляти більше, зросла на 9% (з 54% у 2023 році до 63% у 2024-му). Від слів до діла вже перейшов кожен десятий опитаний (12%), а планують це зробити 95% респондентів.

Водночас зарплата залишається найвагомішим фактором, коли працівник обирає місце майбутньої роботи. 

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"Розуміючи це, український бізнес зосередив свою увагу на утриманні конкурентного рівня заробітних плат. 41% опитаних працівників відповіли, що рівень оплати їх праці не змінився порівняно з 2023 роком. Стали отримувати більше, ніж торік, 47% респондентів. Стикнулися зі скороченням зарплати 12% українців", — йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, що рівень середньої зарплати українців у 2024 році зріс на 22%. Серед спеціалістів, які збільшили свої доходи на 50%: 

  • ортодонти;
  • продюсери;
  • кредитні експерти;
  • інструктори автошкіл;
  • теплотехніки;
  • керуючі мережами магазинів.

Також ми писали, розв’язати проблему з дефіцитом кадрів на ринку праці можна, залучивши студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. На думку очільника Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, таким чином роботодавці додатково отримають 3 млн працівників.

зарплати робота гроші ринок праці роботодавці

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