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На ринку праці з'явилося 50 нових професій — ким можна працювати

20 грудня 2024 12:02
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Мінекономіки оновило список професій — які нові посади з'явилися в Україні
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Міністерство економіки внесло "Оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)" до Класифікатора професій, а також ще 49 нових посад і професій, пов'язаних із медіа, судовою системою, прокуратурою та іншими сферами діяльності. Окрім того, було скасовано 42 застарілі назви професій.

Про це йдеться у зверненні пресслужби Мінекономіки.

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Зокрема, Мінекономіки скасувало професії, серед яких:

  • Інструктор з організації роботи народних дружин;
  • Викладач із соціальної педагогіки;
  • Прокурор-криміналіст.

Відповідні зміни затверджені наказом Мінекономіки "Про затвердження Зміни № 14 до національного класифікатора ДК 003:2010".

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків", — повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зокрема, згідно з пропозицією Міністерства охорони здоров'я, осучаснено вісім назв професій у сфері охорони здоров'я та додано нові назви: "Нутриціолог" та "Професіонал з медичної статистики".

За ініціативою Національної поліції Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням "Слідчі (поліція)". До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських:

  • Слідчий (поліція);
  • Старший слідчий в особливо важливих справах;
  • Слідчий-криміналіст (поліція) та інші.

За рекомендацією Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України 52 професії увідповіднили до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури. Посада "Юрисконсульт" була змінена на "Юрисконсульт (радник юридичний)".

Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував увідповіднити ще 18 професій до законодавства у сфері медіа. Були додані "Відеограф", "Автор текстів" та "Автор текстів (копірайтер)".

Також внесено нові назви професій:

  • за ініціативи Міністерства економіки — "Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем";
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій — "Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту"; 
  • Міністерства розвитку громад та територій — "Агент станційний", "Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)";
  • Міністерства молоді та спорту — "Менеджер (управитель) спортивної діяльності";
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких "Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури" та "Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури".

Наразі Класифікатор професій містить 9 180 професійних назв робіт (професії, посади, заняття), які розташовані в ієрархії Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations) залежно від характеру, складності виконуваних робіт, рівня освіти та спеціалізації.

Нагадаємо, через повномасштабну війну з Росією дефіцит кадрів залишається проблемою на ринку праці в Україні. Навіть без повернення додому людей, які зараз вимушено проживають за кордоном, цю проблему можна частково розв'язати.

Також ми писали, що середня зарплата українців в грудні зросла до 22 500 грн. За даними кадрових порталів, можна спостерігати, що деякі фахівці почали отримувати значно більше.

Мінекономіки робота професії ринок праці спеціальність посада

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