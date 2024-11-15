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Нетипові професії — яку роботу пропонуватимуть жінкам в Україні

15 листопада 2024 13:58
Єлизавета Супівська - редактор
Уряд затвердив перелік "чоловічих" професій – яку роботу пропонуватимуть жінкам
Жінка ремонтує транспортний засіб. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Через повномасштабну війну та в умовах загальної мобілізації в Україні виник дефіцит працівників-чоловіків. Тому з’явилася потреба наймати на деякі посади, які в народі називають "чоловічими", саме жінок. Для цього Уряд затвердив експериментальний проєкт, який передбачає навчання і працевлаштування жінок в окремих сферах.

Деталі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

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Яких професій навчатимуть жінок

Як раніше розповідала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, на фінальній стадії підготовки перебувала постанова з переліком "чоловічих" професій, які могли би опанувати жінки після профільного навчання. Йшлося про технічні спеціальності, де потрібна кваліфікація.

Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів таки затвердив цей експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування. Сфери, де традиційно жінки менше представлені, ніж чоловіки, включають такі професії:

  • водій трамвая/тролейбуса;
  • електромонтер;
  • машиніст крана;
  • монтажник систем утеплення будівель;
  • оператор котельні;
  • помічник машиніста тепловоза;
  • слюсар з ремонту рухомого складу;
  • столяр;
  • тесляр;
  • токар;
  • тракторист;
  • фрезувальник та ін.

"В пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади. Уряд публікує перелік професій для навчання жінок для майбутнього працевлаштування", — зауважив народний депутат.

Раніше повідомлялося, що ініціатива передбачає надання кожній зацікавленій у навчанні жінці ваучера в розмірі 30 000 грн. Цих коштів має вистачити на опанування технічних професій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися в ЗСУ. Не обов’язково обирати небезпечні посади, адже Збройні сили шукають працівників на різні посади. Кадрові портали містять чимало оголошень про роботу в тилу, а зарплати можуть здивувати.

Також ми писали, що вчителі в Україні отримують невеликі зарплати. Доходи педагогів залежать від стажу роботи, надбавок, кваліфікації, тарифного розряду тощо. З 2025 року всім вчителям планують встановити доплати в розмірі 1 000 грн.

Кабінет міністрів робота жінки професії чоловіки

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