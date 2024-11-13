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Робота не "на нулі" — кого шукають в ЗСУ та скільки платять

13 листопада 2024 14:25
Єлизавета Супівська - редактор
Робота в тилу – ким можна працювати в ЗСУ не на нулі
Український військовий. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям пропонують різноманітні вакансії у Збройних силах. Когось може злякати перспектива працювати в ЗСУ, але не обов’язково обирати небезпечні посади. Цілком реально влаштуватися на роботу в тилу й отримувати гідну зарплату.

Сайт Новини.LIVE розповідає, ким можуть працювати в ЗСУ люди, які не хочуть потрапити "на нуль".

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Тилові вакансії для українців

Шукати пропозиції від ЗСУ можна на різних кадрових порталах, зокрема Work.ua та Robota.ua, або моніторити офіційні сайти/соціальні мережі підрозділів і бригад. Також існує спеціальний ресурс "Робота в тилу", де буквально всі вакансії підходять під запит. Звісно, ще один варіант — звернутися безпосередньо в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

  • Спеціаліст із розробки застосунків

Посада розробника доступна у Третій окремій штурмовій бригаді. В обов’язки працівника входитиме автоматизація обробки даних, робота з хмарою, використання методології гнучкої розробки Agile. Претенденти повинні мати досвід оперування технологіями MySQL, SQLite, Redis, Prisma, Django. Бонусом буде знання бібліотеки Leaflet.js і розуміння принципів ISTAR.

  • Діловод, відповідальний виконавець

Військова частина А7369 (територіальна оборона, м. Ужгород) шукає спеціаліста на посаду діловода. Працівник буде організовувати діловодство відповідно до вимог нормативно-правових актів, реєструвати вхідну та вихідну документацію, готувати матеріали для проведення нарад/засідань, забезпечувати оперативний доступ до необхідних документів. Зарплату обіцяють платити на рівні 50 000-150 000 грн (залежить від району виконання завдань).

  • Начальник групи бухгалтерського обліку

Вакансію розмістив 425-й окремий батальйон безпілотних систем. Обраний працівник займатиметься організацією бухгалтерського обліку в батальйоні, веденням обліку фінансово-матеріальних ресурсів, контролем оформлення первинних документів, підготовкою звітності тощо. Необхідна вища освіта за напрямом "Облік і аудит" або суміжних спеціальностей, а також готовність служити в умовах підвищеної мобільності. Зарплата — 22 000 грн.

  • Старший кухар

233-й окремий батальйон 128-ї бригади сил ТрО запрошує на роботу кухаря, який забезпечуватиме харчування військовослужбовців. В обов’язки входить складання меню, замовлення продуктів і витратних матеріалів, приготування їжі у великих обсягах, керування підлеглими на кухні, проведення тренінгів та інструктажів для персоналу, ведення обліку запасів тощо. Оплата — в діапазоні від 20 000 до 50 000 грн.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, полк "Азов" також запрошує на роботу представників різних професій. Наприклад, українці можуть спробувати сили на посаді автоелектрика. Але потрібен досвід роботи від 1 року.

Також ми писали, що відкриті вакансії можна знайти у благодійному фонді Сергія Притули. Організація неприбуткова, вона займається допомогою Силам оборони та постраждалим українцям. Але зарплати у Фонді немаленькі.

посада вакансії ЗСУ зарплатня робота

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