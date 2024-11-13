Работа в тылу – кем можно работать в ВСУ не на нуле

Украинский военный. Фото: УНИАН

Украинцам предлагают разные вакансии в Вооруженных силах. Кого-то может напугать перспектива работать в ВСУ, но не обязательно выбирать опасные должности. Вполне реально устроиться на работу в тылу и получать достойную зарплату.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кем могут работать в ВСУ люди, которые не хотят попасть "на ноль".

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Тыловые вакансии для украинцев

Искать предложения от ВСУ можно на разных кадровых порталах, включая Work.ua и Robota.ua, или мониторить официальные сайты/социальные сети подразделений и бригад. Также существует специальный ресурс "Работа в тылу", где буквально все вакансии подходят под запрос. Конечно, еще один вариант — обратиться непосредственно в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Специалист по разработке приложений

Должность разработчика доступна в Третьей отдельной штурмовой бригаде. В обязанности сотрудника будет входить автоматизация обработки данных, работа с облаком, использование методологии гибкой разработки Agile. Претенденты должны иметь опыт оперирования технологиями MySQL, SQLite, Redis, Prisma, Django. Бонусом будет знание библиотеки Leaflet.js и понимание принципов ISTAR.

Деловод, ответственный исполнитель

Военная часть А7369 (территориальная оборона, г. Ужгород) ищет специалиста на должность деловода. Сотрудник будет организовывать делопроизводство в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регистрировать входящую и исходящую документацию, готовить материалы для проведения совещаний/заседаний, обеспечивать оперативный доступ к необходимым документам. Зарплату обещают платить на уровне 50 000-150 000 грн (зависит от района выполнения задач).

Начальник группы бухгалтерского учета

Вакансию разместил 425-й отдельный батальон беспилотных систем. Выбранный работник будет заниматься организацией бухгалтерского учета в батальоне, ведением учета финансово-материальных ресурсов, контролем оформления первичных документов, подготовкой отчетности и т.п. Необходимо высшее образование по направлению "Учет и аудит" или смежным специальностям, а также готовность служить в условиях повышенной мобильности. Зарплата — 22 000 грн.

Старший повар

233-й отдельный батальон 128-й бригады сил ТрО приглашает на работу повара, который будет обеспечивать питание военнослужащих. В обязанности входит составление меню, заказ продуктов и расходных материалов, приготовление пищи в больших объемах, управление подчиненными на кухне, проведение тренингов и инструктажей для персонала, ведение учета запасов и т.д. Оплата — в диапазоне от 20 000 до 50 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, полк "Азов" также приглашает на работу представителей разных профессий. К примеру, украинцы могут попробовать силы в должности автоэлектрика. Но требуется опыт работы от 1 года.

Также мы писали, что открытые вакансии можно найти в благотворительном фонде Сергея Притулы. Организация неприбыльная, она занимается помощью Силам обороны и пострадавшим украинцам. Но зарплаты в Фонде немаленькие.