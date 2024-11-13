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Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

13 листопада 2024 09:02
Володимир Мололкін - редактор
Робота в благодійному фонді Сергія Притули — які вакансії та зарплати пропонують українцям
Сергій Притула. Фото: Сергій Притула/Facebook
Володимир Мололкін - редактор

Благодійний фонд Сергія Притули засновано у 2020 році. Організація займається допомогою Силам оборони України та постраждалим від повномасштабної війни. Хоча організація є неприбутковою, працівники отримують хороші зарплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вакансії та зарплати пропонують у фонді.

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Які вакансії та зарплати у фонді Притули

Фонд займається посиленням Сил Оборони України у повномасштабній війні з Росією шляхом передачі необхідного спорядження, а також допомагає цивільному населенню на прифронтових та деокупованих територіях.

Головний офіс благодійного фонду функціонує у Києві, а у Дніпрі, Краматорську та Миколаєві відкриті координаційні центри. Також є пункти на кордоні з Польщею та у Львові, звідки транспортуються гуманітарні вантажі з Європи.

Згідно з даними вебпорталу працевлаштування Work.ua, у листопаді 2024 року українцям пропонується 5 вакансій у фонді:

  • Асистент PR-відділу — від 8 500 грн.
  • Грантовий менеджер.
  • Менеджер по роботі з партнерами — від 25 000 до 34 000 грн.
  • Проєктний менеджер (департаменту PR) — від 28 700 грн.
  • Менеджер з комунікацій.

Не в усіх вакансіях зазначається розмір заробітної плати. В описі до них вказано, що вона визначається за результатами співбесіди та обговорюється в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, в Україні вже не вперше виникає занепокоєння щодо виборів. Під час воєнного стану вони заборонені законом. Сергій Притула, колишній телеведучий, волонтер і громадський діяч, також висловлює свою підтримку цьому. Окрім дотримання чинного законодавства, він пояснив деякі причини свого рішення. 

Також ми писали, що Сергій Притула, український громадський і політичний діяч, волонтер, який раніше працював актором і телеведучим, дав інтерв’ю Маші Єфросиніній. Під час розмови він сказав, що сумує за телебаченням і сценою, з якими його життя було пов’язане до повномасштабної війни.

вакансії зарплати благодійність Сергій Притула робота

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09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

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09:02 Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

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