Робота в благодійному фонді Сергія Притули — які вакансії та зарплати пропонують українцям

Сергій Притула. Фото: Сергій Притула/Facebook

Благодійний фонд Сергія Притули засновано у 2020 році. Організація займається допомогою Силам оборони України та постраждалим від повномасштабної війни. Хоча організація є неприбутковою, працівники отримують хороші зарплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вакансії та зарплати пропонують у фонді.

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Які вакансії та зарплати у фонді Притули

Фонд займається посиленням Сил Оборони України у повномасштабній війні з Росією шляхом передачі необхідного спорядження, а також допомагає цивільному населенню на прифронтових та деокупованих територіях.

Головний офіс благодійного фонду функціонує у Києві, а у Дніпрі, Краматорську та Миколаєві відкриті координаційні центри. Також є пункти на кордоні з Польщею та у Львові, звідки транспортуються гуманітарні вантажі з Європи.

Згідно з даними вебпорталу працевлаштування Work.ua, у листопаді 2024 року українцям пропонується 5 вакансій у фонді:

Асистент PR-відділу — від 8 500 грн.

Грантовий менеджер.

Менеджер по роботі з партнерами — від 25 000 до 34 000 грн.

Проєктний менеджер (департаменту PR) — від 28 700 грн.

Менеджер з комунікацій.

Не в усіх вакансіях зазначається розмір заробітної плати. В описі до них вказано, що вона визначається за результатами співбесіди та обговорюється в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, в Україні вже не вперше виникає занепокоєння щодо виборів. Під час воєнного стану вони заборонені законом. Сергій Притула, колишній телеведучий, волонтер і громадський діяч, також висловлює свою підтримку цьому. Окрім дотримання чинного законодавства, він пояснив деякі причини свого рішення.

Також ми писали, що Сергій Притула, український громадський і політичний діяч, волонтер, який раніше працював актором і телеведучим, дав інтерв’ю Маші Єфросиніній. Під час розмови він сказав, що сумує за телебаченням і сценою, з якими його життя було пов’язане до повномасштабної війни.