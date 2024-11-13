Работа в благотворительном фонде Сергея Притулы — какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Сергей Притула. Фото: Сергей Притула/Facebook

Благотворительный фонд Сергея Притулы основан в 2020 году. Организация занимается помощью Силам обороны и пострадавшим от полномасштабной войны. Хотя организация неприбыльная, работники получают хорошие зарплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии и зарплаты предлагаются в фонде.

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Фонд занимается усилением Сил обороны Украины в полномасштабной войне с Россией путем передачи необходимого снаряжения, а также помогает гражданскому населению на прифронтовых и деоккупированных территориях.

Главный офис благотворительного фонда работает в Киеве, а в Днепре, Краматорске и Николаеве открыты координационные центры. Также есть пункты на границе с Польшей и Львовом, откуда транспортируются гуманитарные грузы из Европы.

Согласно данным веб-портала трудоустройства Work.ua, в ноябре 2024 года украинцам предлагается 5 вакансий в фонде:

Ассистент PR-отдела – от 8 500 грн.

Грантовый менеджер.

Менеджер по работе с партнерами – от 25 000 до 34 000 грн.

Проектный менеджер (департамента PR) – от 28 700 грн.

Менеджер по коммуникациям.

Не во всех вакансиях указывается размер заработной платы. В описании указано, что он определяется по результатам собеседования и обсуждается в индивидуальном порядке.

Напомним, в Украине уже не впервые возникает обеспокоенность выборами. Во время военного положения они запрещены законом. Сергей Притула, бывший телеведущий, волонтер и общественный деятель, также выражает свою поддержку этому. Помимо соблюдения действующего законодательства он объяснил некоторые причины своего решения.

Также мы писали, что Сергей Притула, украинский общественный и политический деятель, волонтер, ранее работавший актером и телеведущим, дал интервью Маше Ефросининой. Во время разговора он сказал, что скучает по телевидению и сцене, с которыми его жизнь была связана до полномасштабной войны.