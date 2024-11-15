Правительство утвердило перечень "мужских" профессий – какую работу будут предлагать женщинам

Женщина ремонтирует транспортное средство. Фото: Pexels

Из-за полномасштабной войны и в условиях общей мобилизации в Украине возник дефицит сотрудников-мужчин. Поэтому появилась необходимость нанимать на некоторые должности, которые в народе называют "мужскими", именно женщин. Для этого правительство утвердило экспериментальный проект, предусматривающий обучение и трудоустройство женщин в отдельных сферах.

Детали сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

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Как ранее рассказывала заместительница министра экономики Татьяна Бережная, на финальной стадии подготовки находилось постановление с перечнем "мужских" профессий, которыми могли бы овладеть женщины после профильного обучения. Речь шла о технических специальностях, где требуется квалификация.

Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров утвердил этот экспериментальный проект для обучения и трудоустройства. Сферы, где традиционно женщины меньше представлены, чем мужчины, включают такие профессии:

водитель трамвая/троллейбуса;

электромонтер;

машинист крана;

монтажник систем утепления построек;

оператор котельной;

помощник машиниста тепловоза;

слесарь по ремонту подвижного состава;

столяр;

плотник;

токарь;

тракторист;

фрезовщик и др.

"В пояснительной записке отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украину возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности. Правительство публикует перечень профессий для обучения женщин для будущего трудоустройства", — отметил народный депутат.

Ранее сообщалось, что инициатива предусматривает предоставление каждой заинтересованной в обучении женщине ваучера в размере 30 000 грн. Этих денег должно хватить на овладение техническими профессиями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут трудоустроиться в ВСУ. Не обязательно выбирать опасные должности, ведь Вооруженные силы ищут сотрудников на разные должности. Кадровые порталы содержат немало объявлений о работе в тылу, а зарплаты могут удивить.

Также мы писали, что учителя в Украине получают небольшие зарплаты. Доходы педагогов зависят от стажа работы, надбавок, квалификации, тарифного разряда. С 2025 года всем учителям планируют установить доплаты в размере 1 000 грн.