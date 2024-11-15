Правительство утвердило перечень "мужских" профессий – какую работу будут предлагать женщинам

Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам
Из-за полномасштабной войны и в условиях общей мобилизации в Украине возник дефицит сотрудников-мужчин. Поэтому появилась необходимость нанимать на некоторые должности, которые в народе называют "мужскими", именно женщин. Для этого правительство утвердило экспериментальный проект, предусматривающий обучение и трудоустройство женщин в отдельных сферах.
Детали сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.
Каким профессиям будут учить женщин
Как ранее рассказывала заместительница министра экономики Татьяна Бережная, на финальной стадии подготовки находилось постановление с перечнем "мужских" профессий, которыми могли бы овладеть женщины после профильного обучения. Речь шла о технических специальностях, где требуется квалификация.
Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет Министров утвердил этот экспериментальный проект для обучения и трудоустройства. Сферы, где традиционно женщины меньше представлены, чем мужчины, включают такие профессии:
- водитель трамвая/троллейбуса;
- электромонтер;
- машинист крана;
- монтажник систем утепления построек;
- оператор котельной;
- помощник машиниста тепловоза;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- столяр;
- плотник;
- токарь;
- тракторист;
- фрезовщик и др.
"В пояснительной записке отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украину возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности. Правительство публикует перечень профессий для обучения женщин для будущего трудоустройства", — отметил народный депутат.
Ранее сообщалось, что инициатива предусматривает предоставление каждой заинтересованной в обучении женщине ваучера в размере 30 000 грн. Этих денег должно хватить на овладение техническими профессиями.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут трудоустроиться в ВСУ. Не обязательно выбирать опасные должности, ведь Вооруженные силы ищут сотрудников на разные должности. Кадровые порталы содержат немало объявлений о работе в тылу, а зарплаты могут удивить.
Также мы писали, что учителя в Украине получают небольшие зарплаты. Доходы педагогов зависят от стажа работы, надбавок, квалификации, тарифного разряда. С 2025 года всем учителям планируют установить доплаты в размере 1 000 грн.
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