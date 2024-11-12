Зарплата вчителів у 2024 році – скільки заробляють і чи чекати підвищення

Шкільний урок. Фото: Pexels

Педагоги в Україні отримують невеликі зарплати, з чим намагається боротися Міністерство освіти і науки. Дохід вчителів складається з базового окладу, різних надбавок і доплат, а також варіюється залежно від тарифного розряду. На 2025 рік уряд запланував щомісячні премії всім освітянам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють вчителі та що може змінитися у 2025 році.

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Мінімальні зарплати вчителів

Початкова ставка залежить від тарифного розряду, який визначається на основі кваліфікаційної категорії вчителів. Правила тарифікації та схема розрядів окреслені в додатку 6 наказу МОН від 26.09.2005 № 557. Розподіл на категорії має такий вигляд:

без категорії — 10 та 11 тарифні розряди;

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

Аби визначити базові посадові оклади, використовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів. У постанові Кабінету Міністрів йдеться, що "тарифні ставки з 1 січня 2024 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень".

Якщо говорити про суми, то відповідно до додатку 1 наказу МОН педагоги різних категорій отримують такі мінімальні оклади:

без категорії — 5 815 грн і 6 294 грн відповідно;

другої категорії — 6 773 грн;

першої категорії — 7 253 грн;

вищої категорії — 7 732 грн.

Варто зауважити, що мінімальна зарплата в Україні станом на листопад 2024 року — 8 000 грн. Отже ставка вчителів не може бути нижчою. Якщо вони не отримують надбавки і премії, то їм автоматично встановлюють доплати до розміру МЗП.

Які надбавки передбачені педагогам

Окрім базової ставки, вчителі мають право на різноманітні додаткові винагороди. Згідно з постановою Кабміну №1391 від 28 грудня 2021 року, для освітян передбачили (у відсотках посадового окладу):

надбавку за вислугу років;

надбавку за класне керівництво;

надбавку за престижність посади;

винагороду за сумлінну працю;

допомогу на оздоровлення;

доплату за перевірку зошитів.

В інтерв’ю ТСН міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що середня зарплата вчителів в Україні дорівнює приблизно 12 000 грн. Це при тому, що з 1 січня 2024 року відбулося підвищення окладів на 10,4%. На думку міністра, такі суми є недостатніми для українських реалій.

Що зміниться у 2025 році

Оксен Лісовий зауважив: наступного року зарплати вчителів щонайменше збережуться на поточному рівні. Хоча освітня субвенція не зміниться та залишиться на рівні 103 млрд гривень, можна очікувати незначний фінансовий приріст.

Інша хороша новина для педагогів з’явилася 8 листопада. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що уряд ухвалив рішення запровадити з 2025 року щомісячну "вчительську доплату". Сума виплати з 1 січня становитиме 1 000 грн, а з 1 вересня — 2 000 грн, незалежно від робочого стажу та кваліфікації. У держбюджеті виділять 12 млрд гривень на забезпечення цих грошових потреб.

Нагадаємо, в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Юрій Камельчук розповів, що в Україні налічується близько 440-450 тисяч вчителів. Аби кожну людину забезпечити щомісячними доплатами, треба знайти в бюджеті 5 млрд гривень на рік.

Також ми писали, що деякі педагоги можуть заробляти непогані гроші. Наприклад, вчителям англійської мови приватні заклади пропонують дохід до 30 000 грн і більше.