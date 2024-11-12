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Сколько зарабатывают учителя в 2024 году и что ждать в 2025-м

12 ноября 2024 14:20
Елизавета Супивская - редактор
Зарплата учителей в 2024 году – сколько зарабатывают и ждать ли повышения
Школьный урок. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Педагоги в Украине получают небольшие зарплаты, с чем пытается бороться Министерство образования и науки. Доход учителей состоит из базового оклада, разных надбавок и доплат, а также варьируется в зависимости от тарифного разряда. На 2025 год правительство запланировало ежемесячные премии всем педагогам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают учителя и что может измениться в 2025 году.

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Минимальные зарплаты учителей

Начальная ставка зависит от тарифного разряда, определяемого на основе квалификационной категории учителей. Правила тарификации и схема разрядов очерчена в приложении 6 приказа МОН от 26.09.2005 № 557. Распределение на категории выглядит так:

  • без категории — 10 и 11 тарифные разряды;
  • вторая категория — 12 тарифный разряд;
  • первая категория — 13 тарифный разряд;
  • высшая категория — 14 тарифный разряд.

Для определения базовых должностных окладов используют Единую тарифную сетку разрядов и коэффициентов. В постановлении Кабинета Министров говорится, что "тарифные ставки с 1 января 2024 г. рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен".

Если говорить о суммах, то согласно приложению 1 приказа МОН педагоги разных категорий получают такие минимальные оклады:

  • без категории — 5 815 грн и 6 294 грн соответственно;
  • второй категории — 6 773 грн;
  • первой категории — 7 253 грн;
  • высшей категории — 7 732 грн.

Следует отметить, что минимальная зарплата в Украине по состоянию на ноябрь 2024 года — 8 000 грн. Так что ставка учителей не может быть ниже. Если они не получают надбавки и премии, то им автоматически устанавливают доплаты до размера МЗП.

Какие надбавки предусмотрены педагогам

Кроме базовой ставки, учителя имеют право на различные дополнительные вознаграждения. Согласно постановлению Кабмина №1391 от 28 декабря 2021 года, для педагогов предусмотрели (в процентах должностного оклада):

  • надбавку за выслугу лет;
  • надбавку за классное руководство;
  • надбавку за престижность должности;
  • вознаграждение за добросовестный труд;
  • помощь на оздоровление;
  • доплату за проверку тетрадей.

В интервью ТСН министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что средняя зарплата учителей в Украине равняется примерно 12 000 грн. Это при том, что с 1 января 2024 года произошло повышение окладов на 10,4%. По мнению министра, такие суммы недостаточны для украинских реалий.

Что изменится в 2025 году

Оксен Лисовой отметил: в следующем году зарплаты учителей, по меньшей мере, сохранятся на текущем уровне. Хотя образовательная субвенция не изменится и останется на уровне 103 млрд гривен, можно ожидать незначительный финансовый прирост.

Другая хорошая новость для педагогов появилась 8 ноября. Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что правительство приняло решение ввести с 2025 года ежемесячную "учительскую доплату". Сумма выплаты с 1 января составит 1 000 грн, а с 1 сентября — 2 000 грн, независимо от рабочего стажа и квалификации. В госбюджете выделят 12 млрд гривен на обеспечение этих денежных нужд.

Напомним, в эфире Ранок.LIVE народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что в Украине насчитывается около 440-450 тысяч учителей. Чтобы каждого человека обеспечить ежемесячными доплатами, нужно найти в бюджете 5 млрд гривен в год.

Также мы писали, что некоторые педагоги могут зарабатывать хорошие деньги. К примеру, учителям английского языка частные заведения предлагают доход до 30 000 грн и больше.

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