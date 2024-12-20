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На рынке труда появилось 50 новых профессий — кем можно работать

20 декабря 2024 12:02
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Минэкономики обновило список профессий — какие новые должности появились в Украине
Мужчина работает за компьютером. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Министерство экономики внесло "Оператора по поиску взрывоопасных предметов (деминер)" в Классификатор профессий, а также еще 49 новых должностей и профессий, связанных с медиа, судебной системой, прокуратурой и другими сферами деятельности. Кроме того, было отменено 42 устаревших названия профессий.

Об этом говорится в обращении пресс-службы Минэкономики.

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В частности, Минэкономики упразднило профессии, среди которых:

  • Инструктор по организации работы народных дружин;
  • Преподаватель по социальной педагогике;
  • Прокурор-криминалист.

Соответствующие изменения утверждены приказом Минэкономики "Об утверждении Изменения №14 к национальному классификатору ДК 003:2010".

"Профессии и должности должны соответствовать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем перечень профессий в Классификаторе. Кроме того, новые профессии, в том числе касающиеся разминирования, медицинской сферы и т.п., открывают новые возможности для граждан и способствуют формированию новых направлений деятельности, возникшие в связи с войной и необходимостью преодоления ее последствий", — сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережна.

В частности, согласно предложению Министерства здравоохранения, осовременены восемь названий профессий в сфере здравоохранения и добавлены новые названия: "Нутрициолог" и "Профессионал по медицинской статистике".

По инициативе Национальной полиции Классификатор дополнен новой классификационной группировкой "Следователи (полиция)". К нему отнесли 6 названий следователей:

  • Следователь (полиция);
  • Старший следователь по особо важным делам;
  • Следователь-криминалист (полиция) и другие.

По рекомендации Верховного Суда, Высшего совета правосудия и Ассоциации юристов Украины 52 профессии сопоставили с законодательством в сфере правосудия, судоустройства и прокуратуры. Должность "Юрисконсульт" была изменена на "Юрисконсульт (советник юридический)".

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предложил сопоставить еще 18 профессий законодательству в сфере медиа. Добавлены "Видеограф", "Автор текстов" и "Автор текстов (копирайтер)".

Также внесены новые названия профессий:

  • по инициативе Министерства экономики — "Мастер по эксплуатации и ремонту роботизированных и мехатронных систем";
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — "Оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты";
  • Министерства развития общин и территорий — "Агент станционный", "Оператор при дежурном по району (на железнодорожном транспорте)";
  • Министерства молодежи и спорта — "Менеджер (управитель) спортивной деятельности";
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации — 4 названия профессий сферы защиты и устойчивости критической инфраструктуры, среди которых "Аналитик по оценке рисков, угроз и состояния защищенности объектов критической инфраструктуры" и "Специалист по защите и устойчивости объектов критической инфраструктуры" ".

В настоящее время Классификатор профессий содержит 9 180 профессиональных названий работ (профессии, должности, занятия), которые расположены в иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations) в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, уровня образования и специализации.

Напомним, из-за полномасштабной войны с Россией дефицит кадров остается проблемой на рынке труда в Украине. Даже без возвращения домой людей, вынужденных сейчас проживать за границей, эту проблему можно частично решить.

Также мы писали, что средняя зарплата украинцев в декабре выросла до 22 500 грн. По данным кадровых порталов, можно наблюдать, что некоторые специалисты стали получать гораздо больше.

Минэкономики работа профессии рынок труда специальность должность

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