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Дефіцит кадрів на ринку праці — як хочуть вирішити проблему

19 грудня 2024 16:15
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Криза на ринку праці — як хочуть вирішити проблему з нестачею кадрів
Робочий день в офісі. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

На ринку праці в Україні через повномасштабну війну з Росією зберігається проблема, пов'язана з дефіцитом кадрів. Частково вирішити цю проблему можна навіть без повернення додому людей, які наразі вимушено проживають за кордоном. 

Про це сказав президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко

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За його словами, дефіцит кадрів знизиться, якщо на ринку праці з'являться:

  • студенти;
  • літні люди;
  • люди з інвалідністю.

Загалом, на думку Мірошниченка, на ринок праці можна залучити майже 3 млн людей. 

"Україна може отримати до 3 млн працівників, які можуть працювати онлайн, по кілька годин на день або в інших форматах. Їх залучення зробить значний вклад у розвиток трудового потенціалу країни", — сказав він. 

При цьому посадовець зауважив, що на повернення мігрантів не варто очікувати до повного припинення повномасштабної війни. 

За його словами, держава загалом не цікавиться потребами ринку праці у розрізі конкретних професій, регіонів та населених пунктів. 

"Навіть у довоєнні часи ніхто про це не знав, а тим більше зробити реальний прогноз на п'ять чи десять років", — додав Олексій Мірошниченко. 

В Україні більшає людей, які живуть за межею бідності 

Попри те, що українській економіці вдалося уникнути повного колапсу у перший рік великої війни, в країні продовжує зростати рівень крайньої бідності. 

Так, ще у 2021 році частка людей з доходами нижче офіційного прожиткового мінімуму становила лише 1,3%, а у 2023 році цей показник зріс до 9%.

Водночас економіка вистояла та продовжує демонструвати позитивні сигнали, оскільки самі українці підтримують економічну активність, користуючись різними послугами. 

Нагадаємо, раніше заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун сказав, що після війни чисельність українського населення скоротиться. За його даними, майже 25% серед усіх, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року, не планують повертатися додому. 

Також ми писали, якою буде офіційна зарплата українців у 2025 році. Наразі відомо, що мінімальні виплати залишаться на рівні попередніх років. 

робота студенти пенсіонери мігранти ринок праці дефіцит війна в Україні

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17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

16:56 У ГУР розкрили деталі пожежі у військовій частині Новосибірська

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