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Дефицит кадров на рынке труда — как хотят решить проблему

19 декабря 2024 16:15
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Кризис на рынке труда —как хотят решить проблему с нехваткой кадров
Рабочий день в офисе. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

На рынке труда в Украине из-за полномасштабной войны с Россией сохраняется проблема, связанная с дефицитом кадров. Частично решить эту проблему можно даже без возвращения домой людей, вынужденно проживающих сейчас за границей.

Об этом сказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

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По его словам, дефицит кадров снизится, если на рынке труда появятся:

  • студенты;
  • пожилые люди;
  • люди с инвалидностью.

В общей сложности, по мнению Мирошниченко, на рынок труда можно привлечь почти 3 млн человек.

"Украина может получить до 3 млн работников, которые смогут работать онлайн, по несколько часов в день или в других форматах. Их привлечение внесет значительный вклад в развитие трудового потенциала страны", — сказал он.

При этом чиновник отметил, что возвращения мигрантов не стоит ожидать до полного прекращения полномасштабной войны.

По его словам, государство не интересуется потребностями рынка труда в разрезе конкретных профессий, регионов и населенных пунктов.

"Даже в довоенное время никто об этом не знал, а тем более сделать реальный прогноз на пять или десять лет", — добавил Алексей Мирошниченко.

В Украине растет количество людей, живущих за чертой бедности

Несмотря на то, что украинской экономике удалось избежать полного коллапса в первый год войны, в стране продолжает расти уровень крайней бедности.

Так, еще в 2021 году часть людей с доходами ниже официального прожиточного минимума составляла всего 1,3%, а в 2023 году этот показатель вырос до 9%.

В то же время, экономика выстояла и продолжает демонстрировать положительные сигналы, поскольку сами украинцы поддерживают экономическую активность, пользуясь разными услугами.

Напомним, ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун сказал, что после войны численность украинского населения сократится. По его данным, почти 25% среди всех выехавших за границу после 24 февраля 2022 года не планируют возвращаться домой.

Также мы писали, какой будет официальная зарплата украинцев в 2025 году. Уже известно, что минимальные выплаты останутся на уровне предыдущих лет.

работа студенты пенсионеры мигранты рынок труда дефицит война в Украине

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