Кризис на рынке труда —как хотят решить проблему с нехваткой кадров

Дефицит кадров на рынке труда — как хотят решить проблему
На рынке труда в Украине из-за полномасштабной войны с Россией сохраняется проблема, связанная с дефицитом кадров. Частично решить эту проблему можно даже без возвращения домой людей, вынужденно проживающих сейчас за границей.
Об этом сказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.
По его словам, дефицит кадров снизится, если на рынке труда появятся:
- студенты;
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью.
В общей сложности, по мнению Мирошниченко, на рынок труда можно привлечь почти 3 млн человек.
"Украина может получить до 3 млн работников, которые смогут работать онлайн, по несколько часов в день или в других форматах. Их привлечение внесет значительный вклад в развитие трудового потенциала страны", — сказал он.
При этом чиновник отметил, что возвращения мигрантов не стоит ожидать до полного прекращения полномасштабной войны.
По его словам, государство не интересуется потребностями рынка труда в разрезе конкретных профессий, регионов и населенных пунктов.
"Даже в довоенное время никто об этом не знал, а тем более сделать реальный прогноз на пять или десять лет", — добавил Алексей Мирошниченко.
В Украине растет количество людей, живущих за чертой бедности
Несмотря на то, что украинской экономике удалось избежать полного коллапса в первый год войны, в стране продолжает расти уровень крайней бедности.
Так, еще в 2021 году часть людей с доходами ниже официального прожиточного минимума составляла всего 1,3%, а в 2023 году этот показатель вырос до 9%.
В то же время, экономика выстояла и продолжает демонстрировать положительные сигналы, поскольку сами украинцы поддерживают экономическую активность, пользуясь разными услугами.
Напомним, ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун сказал, что после войны численность украинского населения сократится. По его данным, почти 25% среди всех выехавших за границу после 24 февраля 2022 года не планируют возвращаться домой.
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