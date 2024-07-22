Ринок праці на тлі війни — скільки не вистачає працівників для зростання економіки

Будівельний майданчик. Фото: freepik

В Україні під час війни демографічна ситуація, зокрема дефіцит трудових ресурсів, негативно впливає на економіку та визначає подальшу динаміку її розвитку у майбутньому. Для зростання економіки країни необхідна певна кількість працівників, яких зараз бракує.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

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Посилення кадрового дефіциту під час війни

Як зазначила заступниця голови відомства Тетяна Бережна на зустрічі з представниками МВФ, через війну, масовий виїзд громадян за кордон та внутрішню міграцію в державі виник кадровий голод та певне структурне безробіття.

Бережна уточнила, що до війни, у 2021 році, на офіційному ринку праці налічувалося 11,5 мільйона офіційно працевлаштованих працівників, а в 2023-му показник скоротився до 9 мільйонів.

Вона зауважила, що за офіційними підрахунками для забезпечення бодай щорічного зростання економіки на 7% до 2030 року необхідна додаткова наявність 4,5 мільйона працівників.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", — повідомила заступниця міністра.

Своєю чергою, за словами заступника міністра Олексія Соболєва, за підсумками шести місяців року Валовий внутрішній продукт зріс на 4,1%, а зростання за підсумками поточного року очікують на рівні 3,5%.

"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації... Коли українці починають міркувати про повернення, вони задають собі запитання. А де я буду жити? А де я буду працювати? Проєкти в межах "Зроблено в Україні", такі як єОселя, грантові програми на відкриття бізнесу, мікрогранти, програми підтримки виробництва, які сприяють створенню робочих місць, дають відповіді на ці запитання", — додав посадовець.

У яких сферах економіки найбільший дефіцит кадрів

За інформацією "Європейської Бізнес Асоціації", три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Ситуація погіршується щомісяця. При цьому найбільше потерпає будівельна сфера через мобілізацію. Там дефіцит працівників становить 40%.

Зараз у будівельному секторі у найбільшому дефіциті:

водії;

керівники проєктів;

виконроби;

монтажники;

монолітники;

фасадники;

муляри;

електрики;

технологи;

навантажувачі;

арматурники;

токарі.

Як стверджують у Конфедерації будівельників України, через це компанії змушені підвищувати заробітну плату та починають наймати більше жінок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Раніше ми писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.