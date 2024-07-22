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Кадровый голод — известно, сколько работников не хватает для роста экономики

22 июля 2024 14:54
Ксения Симонова - Редактор
Рынок труда на фоне войны — сколько не хватает работников для роста экономики
Строительная площадка. Фото: freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине во время войны демографическая ситуация, в частности, дефицит трудовых ресурсов, негативно влияет на экономику и определяет дальнейшую динамику ее развития в будущем. Для роста экономики страны необходимо определенное количество работников, которых сейчас не хватает.

Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.

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Как отметила заместитель главы ведомства Татьяна Бережная на встрече с представителями МВФ, из-за войны, массового выезда граждан за границу и внутренней миграции в государстве возник кадровый голод и определенная структурная безработица.

Бережная уточнила, что до войны, в 2021 году, на официальном рынке труда насчитывалось 11,5 миллиона официально трудоустроенных работников, а в 2023-м показатель сократился до 9 миллионов.

Она отметила, что по официальным подсчетам для обеспечения ежегодного роста экономики на 7% до 2030 года необходимо дополнительное наличие 4,5 миллиона работников.

"По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7% нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", — сообщила заместитель министра.

В свою очередь, по словам заместителя министра Алексея Соболева, по итогам шести месяцев года Валовой внутренний продукт вырос на 4,1%, а рост по итогам текущего года ожидается на уровне 3,5%.

"Что касается прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности... Когда украинцы начинают рассуждать о возвращении, они задают себе вопросы. А где я буду жить? А где я буду работать? Проекты в рамках "Сделано в Украине", такие как єОселя, грантовые программы на открытие бизнеса, микрогранты, программы поддержки производства, которые способствуют созданию рабочих мест, дают ответы на эти вопросы?", — добавил чиновник.

В каких сферах экономики наибольший дефицит кадров

По информации "Европейской Бизнес Ассоциации", три четверти работодателей испытывают дефицит кадров. Ситуация усугубляется ежемесячно. При этом больше всего страдает строительная сфера из-за мобилизации. Там дефицит работников составляет 40%.

Сейчас в строительном секторе в самом большом дефиците:

  • водители;
  • руководители проектов;
  • прорабы;
  • монтажники;
  • монолитчики;
  • фасадники;
  • каменщики;
  • электричества;
  • технологи;
  • погрузчики;
  • арматурщики;
  • токари.

Как утверждают в Конфедерации строителей Украины, компании вынуждены повышать заработную плату и начинают нанимать больше женщин.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Ранее мы писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Минэкономики война экономика сотрудники рынок труда

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