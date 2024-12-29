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Необычные тенденции на рынке труда — что не устраивает украинцев

29 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Рынок труда в 2024 году — украинцы не хотят зарабатывать меньше
Человек за компьютером на работе. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Полномасштабное нападение России спровоцировало серьезные проблемы на рынке труда в Украине. Граждане, в поисках спокойной жизни, массово уезжают за границу, а большое количество мужчин сменили гражданские профессии на армейские. Но, несмотря на сложный период, украинцы, которые продолжают работать в стране, не хотят снижать свои зарплатные пожелания, даже если будут возникать проблемы с поиском работы.

Об этом говорится в исследовании "Барометр рынка труда 2024-2025" от Grc.ua.

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Данные свидетельствуют, что получать меньшую, чем до войны зарплату, не согласятся 70% респондентов, и этот показатель вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Среди тех, кто рассматривает возможность зарабатывать меньше, согласятся уступить 5% зарплаты, если это поможет трудоустроиться.

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    Украинцы, чтобы зарабатывать больше, готовы овладевать новыми профессиями. Фото: Grc ua
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    Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда в связи с войной, украинцы не хотят зарабатывать меньше. Фото: Grc ua
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Интересно, что, несмотря на дефицит кадров на рынке труда, некоторые украинцы сталкиваются с тем, что работодателям не интересны их навыки, поэтому граждане задумываются над овладением другой профессией. Так, по сравнению с прошлым годом количество специалистов, желающих начать обучение, стать нужным на рынке труда и зарабатывать больше, выросло на 9% (с 54% в 2023 году до 63% в 2024-м). От слов к делу уже перешел каждый десятый опрошенный (12%), а планирует сделать 95 респондентов.

В то же время зарплата остается самым важным фактором, когда работник выбирает место будущей работы.

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"Понимая это, украинский бизнес сосредоточил свое внимание на удержании конкурентного уровня заработных плат. 41% опрошенных работников ответили, что уровень оплаты их труда не изменился по сравнению с 2023 годом. Стали получать больше, чем в прошлом, 47% респондентов. Столкнулись с сокращением зарплаты 12 % украинцев", — говорится в исследовании.

Напомним, что уровень средней зарплаты украинцев в 2024 году вырос на 22%. Среди специалистов, увеличивших свои доходы на 50%:

  • ортодонты;
  • продюсеры;
  • кредитные эксперты;
  • инструкторы автошкол;
  • теплотехники;
  • управляющие сетями магазинов.

Также мы писали, что решить проблему с дефицитом кадров на рынке труда можно, привлекая студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. По мнению главы Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, таким образом работодатели дополнительно получат 3 млн работников.

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