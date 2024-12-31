Затримка зарплати у 2025 році — кому загрожує кримінальна відповідальність

Українські гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Головним обов’язком будь-якого роботодавця є стабільна виплата працівникам заробітної плати. Відомо, які будуть розміри штрафів за порушення термінів виплати коштів у 2025 році.

Це передбачено нормами Кодексу законів про працю України (КЗпПУ).

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Відповідальність за порушення порядку і термінів виплати зарплати

Так, відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, за порушення встановлених термінів щодо виплати зарплати працівникам понад один місяць чи виплату не в повному обсязі загрожують фінансові санкції.

Розмір штрафу має становити трикратний розмір мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення. Тобто у січні-грудні 2025 року сума дорівнюватиме 24 тис. гривень, адже "мінімалка" наступного року залишиться на колишньому рівні — 8 тис. гривень.

За порушення термінів виплати зарплатні посадовцям таких компаній загрожує притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 41 Кодексу про адмінправопорушення.

Суми штрафу коливаються у такому діапазоні:

від 510 до 1,7 тис. гривень — за перше порушення;

від 1,7 тис. до 5,1 тис. гривень — за повторне порушення упродовж року.

Підвищена сума штрафів буде застосовуватися, якщо роботодавець вже виплатив одне адмінстягнення або зарплату не виплатив вчасно таким категоріям осіб:

неповнолітньому працівникові;

вагітній жінці;

одинокому батьку/матері/особі, яка займається вихованням дитини до 14 років/дитини з інвалідністю.

Окрім того, за невиплату зарплатні передбачається також кримінальна відповідальність. Покарати роботодавця можуть за безпідставну невиплату заробітної плати працівникам понад один місяць, якщо буде доведено, що зроблено це було навмисно.

У такому разі передбачаються, згідно зі ст. 175 Кримінального кодексу:

штрафи від 8,5 тис. до 17 тис. гривень;

виправні роботи на термін до двох років;

позбавлення волі на термін до двох років із позбавленням права обіймати деякі посади або вести певну діяльність на термін до трьох років.

Особливості оплати праці під час війни

За правилами, роботодавець має виплачувати заробітну плату своїм працівникам регулярно в робочі дні в терміни, визначені колективним договором. Водночас, це потрібно робити не рідше двох разів на місяць з інтервалом, що не може перевищувати 16 календарних днів.

Також виплата має здійснюватися напередодні, якщо день виплати зарплати чи авансу випадає:

на вихідні дні;

святкові дні;

неробочі дні.

Згідно із законодавством, сам факт воєнного часу не може бути причиною невиплати чи затримки працівникам зарплати.

Раніше ми писали, яким буде розмір мінімальної зарплати у 2025 році. Також відомо, на що вона впливає, відповідно до закону України №12000.

Також ми розповідали, що іноді деякі компанії прагнуть мінімізувати податки, виплачуючи працівникам заробітну плату "у конвертах". Проте це є прямим порушенням трудового законодавства.