Графік відпусток на підприємства — про що мають знати співробітники

Чоловік ставить підпис на документі. Фото: Unsplash

У роботодавців є різноманітні обов’язки перед співробітниками, але одним із головних — надання днів щорічного основного відпочинку працівникам, задіяним на підприємстві. Для цього на фірмах складають графіки відпусток, а якщо він відсутній — підприємства штрафують на 8 тис. грн.

В управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці розповіли, чому українським роботодавцям важливо складати графік відпусток.

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Графік відпусток — що відомо

Як зазначили у пресслужбі держструктури, Закон "Про відпустки" поширюється на всіх українців, які мають трудові відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи-підприємця. Тож складати графіки відпусток повинні усі роботодавці, навіть якщо на підприємстві працює мала кількість людей.

Графік відпочинку потрібно складати на кожен календарний рік не пізніше, ніж до 5 січня поточного року. Завдяки графіку керівництву підприємства вдасться забезпечити відпустками усіх працівників.

Планування відпусток — як усе відбувається

Якщо співробітник хоче піти у відпустку в конкретний місяць, він має узгодити це питання з керівником фірми, на якій працює. Останній повинен письмово повідомити працівника про дату початку відпустки. Працівник має отримати повідомлення не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

При цьому, якщо він схоче перенести свою щорічну відпустку, то це питання погоджують усі сторони трудового договору (працівник та роботодавець). Як правило, у такому випадку працівник пише заяву, на яку роботодавець накладає резолюцію, погоджуючись надати щорічну відпустку у зазначені у ній терміни, або запропонує перенести її на інші дати.

У графіку відпусток потрібно написати місяць та скільки днів відпочиватиме працівник. Конкретний період відпусток визначається за два тижні до її початку, а наказ ще має підписати керівник.

Сам графік складається з таких щорічних відпусток:

основної;

додаткової, за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;

додаткової, за особливий характер праці;

інших додаткових, які передбачені законодавством.

Якщо немає графіка відпусток — як покарають роботодавця

У відомстві також додали, що якщо підприємство не складе графік відпусток, то ці дії підпадають під "інші порушення вимог законодавства про працю".

Тож роботодавця змусять заплатити штраф у розмірі 8 тис. грн, що передбачено статтею 265 Кодексу законів про працю.

Раніше ми пояснювали, чи потрібно працівнику повертати гроші за невикористану відпустку, якщо він вирішить звільнитися з роботи. Віддавати зарплату не доведеться, якщо дотримуватися певних вимог.

Також нагадаємо, що працівникам, які працюють більше годин, ніж повинні, мають платити подвійну зарплату. Доплата враховується за всі години, відпрацьовані понаднормово.