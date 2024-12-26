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Невикористана відпустка — чи обов'язково повертати гроші

26 грудня 2024 17:01
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Коли працівник може не повертати кошти за невідпрацьовані дні відпустки — у Держпраці пояснили
Офісні працівники. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Трудові відносини ґрунтуються на взаємних зобов'язаннях. Наприклад, щоби отримати законну відпустку, працівник повинен відпрацювати свої дні відпочинку або ж відмовитися від частини зарплати під час звільнення. Але існують винятки, коли гроші повертати не потрібно. 

Про це розповіли в управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-східного міжрегіонального управління Держпраці

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Як пояснили у держструктурі, відповідно до статті 127 Кодексу законів про працю України, віддати наказ про відрахування з зарплати для покриття заборгованості працівників підприємству, де вони працюють, може роботодавець. Наказ з'явиться у тому випадку, якщо працівник вирішить піти з роботи у тому році, коли він вже використав відпустку.

Але у Кодексі є й винятки, коли відрахування за ці дні не відбуваються. Так, гроші повертати не доведеться, якщо працівник отримав направлення на навчання або настав час виходу на пенсію. 
Відрахування також не відбудеться, якщо: 

  • працівника призвали на військову службу;
  • перевели на роботу в інше підприємство, в установу чи організацію; 
  • призначили на виборну посаду; 
  • працівник відмовився від переведення до іншої місцевості чи від продовження роботи в зв'язку зі зміною істотних умов праці; 
  • відбулися зміни в організації виробництва; 
  • з'явилися невідповідності посаді внаслідок стану здоров'я чи недостатньої кваліфікації; невиходу на роботу понад чотири місяці через хворобу.

Про що ще варто знати 

В Україні існують види відпусток, які неможливо перенести на наступний рік. Наприклад, до кінця 2024 року українці мають використати:

  • "Чорнобильську" відпустку;
  • відпустку для змагань; 
  • навчальну відпустку;
  • творчу відпустку. 

Нагадаємо, якщо працівник захворів, він має право на оформлення лікарняного та отримання матеріальної допомоги за час відсутності на робочому місці. Розмір цієї компенсації може становити до 100% зарплати. 

Також ми розповідали, чи отримають українці премії, якщо працюватимуть в період різдвяно-новорічних свят. Така практика доплат існувала до повномасштабного вторгнення РФ. 

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17:34 Гідрометцентр попередив про небезпеку — якою буде погода завтра

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