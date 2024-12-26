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Неиспользованный отпуск — обязательно ли возвращать деньги

26 декабря 2024 17:01
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Когда работник может не возвращать средства за неотработанные дни отпуска — в Гоструда объяснили
Офисные работники. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Трудовые отношения основываются на взаимных обязательствах. Например, чтобы получить законный отпуск, работник должен отработать свои дни отдыха или отказаться от части зарплаты при увольнении. Но есть исключения, когда деньги возвращать не нужно.

Об этом рассказали в управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-восточного межрегионального управления Гоструда.

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Как объяснили в госструктуре, в соответствии со статьей 127 Кодекса законов о труде Украины отдать приказ об отчислении из зарплаты для покрытия задолженности работников предприятию, где они работают, может работодатель. Это произойдет, если работник решит уволиться до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, за неотработанные дни своего отдыха.

Но в Кодексе есть и исключения, когда вычеты за эти дни не производятся. Так, деньги возвращать не придется, если работник получил направление на обучение или пришло время выхода на пенсию.

Высчитывать деньги также не будут, если:

  • сотрудника призвали на военную службу;
  • перевели на работу в другое предприятие, в учреждение или организацию;
  • назначили на выборную должность;
  • сотрудник отказался от перевода в другую местность или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
  • произошли изменения в организации производства;
  • появились несоответствия должности в результате состояния здоровья или недостаточной квалификации; невыхода на работу более четырех месяцев из-за болезни.

О чем еще следует знать

В Украине есть виды отпусков, которые невозможно перенести на следующий год. К примеру, до конца 2024 года украинцы должны использовать:

  • "Чернобыльский" отпуск;
  • отпуск для соревнований;
  • учебный отпуск;
  • творческий отпуск.

Напомним, если работник заболел, он имеет право на оформление больничного и получение материальной помощи за время отсутствия на рабочем месте. Размер этой компенсации может составить до 100% заработной платы.

Также мы рассказывали, получат ли украинцы премии, если будут работать в период рождественско-новогодних праздников. Такая практика доплат существовала до полномасштабного вторжения РФ.

работа отпуск деньги война в Украине работодатели

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