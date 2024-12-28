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Штраф в 8 тыс. грн — за что накажут работодателей в 2025 году

28 декабря 2024 11:25
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
График отпусков на предприятиях — о чем должны знать сотрудники
Мужчина ставит подпись на документе. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

У работодателей есть разные обязанности перед сотрудниками, но одно из главных — предоставление ежегодного основного отдыха работникам, задействованным на предприятии. Для этого на фирмах составляют графики отпусков, а если он отсутствует — предприятия штрафуют на 8 тыс. грн.

В управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда рассказали, почему украинским работодателям важно составлять график отпусков.

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График отпусков – что известно

Как отметили в пресс-службе госструктуры, Закон "Об отпусках" распространяется на всех украинцев, у которых есть трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающих по трудовому договору у физического лица-предпринимателя. Отпуска должны предоставлять все работодатели, даже если на предприятии работает малое количество людей.

График отпусков нужно составлять на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года. Благодаря графику руководству предприятия удастся обеспечить отпусками всех работников.

Планирование отпусков — как все происходит

Если сотрудник хочет уйти в отпуск в конкретный месяц, он должен согласовать этот вопрос с руководителем фирмы, на которой он работает. При этом директор должен письменно уведомить работника о дате начала отпуска.

Если сотрудник захочет перенести свой ежегодный отпуск, то этот вопрос согласовывают все стороны трудового договора (работник и работодатель). По правилам, в таком случае сотрудник подает заявление, на котором работодатель ставит резолюцию, соглашаясь предоставить ежегодный отпуск в указанные в нем сроки или предложит перенести его на другие даты.

В графике отпусков нужно написать месяц и сколько дней будет отдыхать сотрудник. Конкретный период отпусков определяется за две недели до начала, а приказ еще должен подписать руководитель.

Сам график состоит из следующих ежегодных отпусков:

  • основной;
  • дополнительной, за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
  • дополнительной, за особый характер труда;
  • других дополнительных, предусмотренных законодательством.

Если нет графика отпусков — как накажут работодателя

В ведомстве также добавили, что если предприятие не составит график отпусков, то эти действия подпадают под другие нарушения требований законодательства о труде.

Так что работодателя заставят заплатить штраф в размере 8 тыс. грн, что предусмотрено статьей 265 Кодекса законов о труде.

Ранее мы объясняли, нужно ли работнику возвращать деньги за неиспользованный отпуск, если он решит уволиться с работы.

Также напомним, что работникам, которые работают больше часов, чем должны, должны платить двойную зарплату.

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