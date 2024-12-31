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Задержка зарплаты — как будут наказывать работодателей в 2025-м

31 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Задержка зарплаты в 2025 году — кому грозит уголовная ответственность
Украинские гривневые купюры в кошельке Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Главной обязанностью любого работодателя является стабильная выплата работникам заработной платы. Известно, какие будут размеры штрафов за нарушение сроков выплаты средств в 2025 году.

Это предусмотрено нормами Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Ответственность за нарушение порядка и сроков выплаты зарплаты

Так, согласно ст. 265 Кодекса законов о труде, за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам свыше одного месяца или выплату не в полном объеме грозят финансовые санкции.

Размер штрафа должен составлять трехкратный размер минимальной заработной платы к моменту выявления нарушения. То есть в январе-декабре 2025 года сумма будет равна 24 тыс. гривен, ведь "минималка" в следующем году останется на прежнем уровне — 8 тыс. гривен.

За нарушение сроков выплаты зарплаты должностным лицам таких компаний грозит привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 41 Кодекса об админправонарушениях.

Суммы штрафов колеблются в следующем диапазоне:

  • от 510 до 1,7 тыс. гривен — за первое нарушение;
  • от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен — за повторное нарушение в течение года.

Повышенная сумма штрафов будет применяться, если работодатель уже выплатил одно админвзыскание или зарплату не выплатил в срок таким категориям лиц:

  • несовершеннолетнему работнику;
  • беременной женщине;
  • одинокому отцу/матери/лицу, которое занимается воспитанием ребенка до 14 лет/ребенка с инвалидностью.

Кроме того, за невыплату зарплаты предусматривается уголовная ответственность. Наказать работодателя могут за безосновательную невыплату заработных плат работникам более одного месяца, если будет доказано, что сделано это было намеренно.

В таком случае предполагается согласно ст. 175 Уголовного кодекса:

  • штрафы от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен;
  • исправительные работы сроком до двух лет;
  • лишением свободы сроком до двух лет с лишением права занимать некоторые должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.

Особенности оплаты труда во время войны

Согласно правилам, работодатель должен выплачивать заработную плату своим работникам регулярно в рабочие дни в сроки, определенные коллективным договором. В то же время, это нужно делать не реже двух раз в месяц с интервалом, что не может превышать 16 календарных дней.

Также выплата должна производиться накануне, если день выплаты зарплаты или аванса выпадает:

  • на выходные дни;
  • праздничные дни;
  • нерабочие дни.

Согласно законодательству, сам факт военного времени не может быть причиной невыплаты или задержки работникам зарплаты.

Ранее мы писали, каким будет размер минимальной зарплаты в 2025 году. Также известно, на что она влияет, согласно закону Украины №12000.

Также мы рассказывали, что иногда некоторые компании стремятся минимизировать налоги, выплачивая работникам заработную плату "в конвертах". Однако это является прямым нарушением трудового законодательства.

зарплаты выплаты штрафы рынок труда наказание работодатели

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